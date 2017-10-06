12:19, 06 Ekim 2017 Cuma

Nobel Barış Ödülü sahibini buldu





Nobel Barış Ödülü Nükleer silahları yok etme kampanyasına verildi.

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi 2017 Nobel Barış Ödülü'nün sahibi Uluslararası Nükleer Silahları Yok Etme Kampanyası'nın (ICAN) oldu.

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