İTO, fütüristleri ağırlayacak

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi
Dünyaca ünlü fütüristler Thomas Frey, Hamish McRae ve Ben Hammersley, trendleri iş fırsatlarına çevirme yollarını, nasıl bir geleceğe hazırlanılması gerektiğini İstanbul Ticaret Odası’nın (İTO) 11 Ekim 2017 Çarşamba günü düzenleyeceği 'futuristanbul' zirvesinde anlatacak.
Frey, McRae ve Hammersley sıra dışı başlıklarda gelecek perspektifleriyle İstanbul’da konuşacak.
Thomas Frey: Google’ın en beğenilen fütüristi
Google’ın en beğenilen fütüristi Thomas Frey geleceğe dair çığır açan fikirler ortaya atıyor. Frey, düşünce kuruluşu Da Vinci Enstitüsü’nün de gelecek bilimcisi.
Hamish McRae: Yeni teknoloji uzmanı
Avrupa’nın önde gelen fütüristlerinden ve finans yorumcularından biri olan Hamish McRae, ‘2020 Dünya: Güç, Kültür ve Refah’ kitabının yazarı. McRae yeni teknolojilerin dünya ekonomisine etkilerini araştırıyor.
Ben Hammersley: ‘Podcast’ kelimesini kazandıran isim
Hükümetlere ve şirketlere danışmanlık yapan, tam bir trend ve dijital alem uzmanı olarak uluslararası kariyerinin hakkını veren Ben Hammersley’nin eşsiz başarılarından biri de sözlüklere kazandırdığı ‘Podcast’ kelimesi.
Dünyanın üç önemli fütüristi gelecek öngörülerini 11 Ekim'de 'futuristanbul'da açıklıyor
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün yaptığı görüşmeye ilişkin açıklama yapıldı.
Üsküdar Tenzile Erdoğan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri, Harvard Üniversitesinden online ders alıyor
İzmir merkezli 19 ilde düzenlenen operasyonda, örgütün emniyet ve TSK'daki mensuplarından sorumlu 23 zanlı yakalandı. Şüphelilerin, örgüte öğrencilik yıllarından itibaren girip daha sonra özel önemle yetiştirilen ve örgüt hiyerarşisinde "hususi" olarak anılan seviyeye ulaşmış kişiler olduğu belirtildi
Bugün havanın parçalı ve az bulutlu olacağı İstanbul'da yarın sağanak yağış bekleniyor.
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, "Özbekistan'da yatırımcılarımızın geçmişte yaşadığı olumsuzlukları unutmak, yeni dönemde, yeni iş birliği ve yatırım alanlarına odaklanmak istiyoruz"
Türkiye'de tasarlanarak geliştirilen "Kaplan MT" tankı, Endonezya'da görücüye çıktı
Hollanda'nın Rotterdam kentindeki İslam okulu İbni Sina'da ders veren Türk asıllı Semihanur Özan, "yılın ilkokul öğretmeni" seçildi
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Müftüoğlu, ABD Büyükelçiliğinin, terörle bağlantılı suçlardan tutuklanan M.T'ye ilişkin açıklamasıyla ilgili "Söz konusu kişi, ABD Konsolosluğunun resmi listesinde kayıtlı personeli değildir" dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe'de Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek ile görüştü
Daha önce Azerbaycan'ın Washington Büyükelçiliği ve NATO Daimi Temsilciliği görevlerini yürüten Hazar İbrahim, Ankara Büyükelçisi oldu
Nüfus Hizmetleri Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı, TBMM İçişleri Komisyonunda kabul edildi.
Sivas'ın Suşehri ilçesinde durdurulan bir yolcu otobüsünde, yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 139 kaçak göçmen yakalandı.
Sivas merkezli 19 ilde, FETÖ soruşturması kapsamında adliyeye sevk edilen 2 üsteğmen, 1 teğmen ve 2 astsubay tutuklandı.