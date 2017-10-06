12:25, 06 Ekim 2017 Cuma

İTO, fütüristleri ağırlayacak

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Dünyaca ünlü fütüristler Thomas Frey, Hamish McRae ve Ben Hammersley, trendleri iş fırsatlarına çevirme yollarını, nasıl bir geleceğe hazırlanılması gerektiğini İstanbul Ticaret Odası’nın (İTO) 11 Ekim 2017 Çarşamba günü düzenleyeceği 'futuristanbul' zirvesinde anlatacak.

Frey, McRae ve Hammersley sıra dışı başlıklarda gelecek perspektifleriyle İstanbul’da konuşacak.

Thomas Frey: Google’ın en beğenilen fütüristi

Google’ın en beğenilen fütüristi Thomas Frey geleceğe dair çığır açan fikirler ortaya atıyor. Frey, düşünce kuruluşu Da Vinci Enstitüsü’nün de gelecek bilimcisi.

Hamish McRae: Yeni teknoloji uzmanı

Avrupa’nın önde gelen fütüristlerinden ve finans yorumcularından biri olan Hamish McRae, ‘2020 Dünya: Güç, Kültür ve Refah’ kitabının yazarı. McRae yeni teknolojilerin dünya ekonomisine etkilerini araştırıyor.

Ben Hammersley: ‘Podcast’ kelimesini kazandıran isim

Hükümetlere ve şirketlere danışmanlık yapan, tam bir trend ve dijital alem uzmanı olarak uluslararası kariyerinin hakkını veren Ben Hammersley’nin eşsiz başarılarından biri de sözlüklere kazandırdığı ‘Podcast’ kelimesi.