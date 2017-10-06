13:00, 06 Ekim 2017 Cuma

İktibas'ın Ekim sayısında neler var?





İktibas Dergisi Ekim 2017/466. Sayısı “Allah’ın Yolunda Olmanın ve Ölmenin Anlamı” manşeti ile okuyucusuyla buluşuyor.

Dünya Bülteni/ Kültür Servisi İktibas Dergisi Ekim 2017/466. Sayısında Kavramda “Setr-i Avret” konusunun işlendiği yazıyı okumak mümkün. Düşünce yazılarında, Hüseyin BÜLBÜL’ün “Allah’ın Yolunda Olmanın ve Ölmenin Anlamı”; Hikmet ERTÜRK’ün “Yol Arkadaşlığımız Nasıl Olmalı?”; Osman COŞKUN’un “Özde Laik ve Demokrat Sözde Müslüman”; Aykut AKÇA’nın “Neye İnanmak İstiyorsak Ona Göre Sebepler Buluruz” Enes TARIM’ın “Muaviyeden Bugüne Muhafazakâr Sünni Siyaset: Mutlak İktidar – Mutlak Liderlik – Mutlak Güç”; Haydar ÖZTÜRK’ün “Kur’ân’da yeniden Dirilişi İspat” Ömer YILDIZ’ın “Hacc ve Sosyo-Psikolojik Anlamı”; Sinan Ulu’nun “Hileli Düzenler” Hârûn GÖRMÜŞ’ün “Ya Sünnetullah Ya da Nefsin İfsâdı”; ile Bekir SAĞLAMER’in “İslam Perspektifinde Ateizm” yazılarını bulabilirsiniz. Bir Dergi Bir Alıntı Bölümünde Kur’ani Hayat Dergisi Mart/Nisan 2017/52 sayısında yayınlanan Haydar Öztürk’ün “Kur’an’da Allah Merkezli Dilin Allah Tasavvuruna Yansımaları” başlıklı yazısı alıntılanmış Mektuplara Cevaplarda ise Hüseyin BÜLBÜL’ün “Dini Allah’a Örnekliği Resulullah’a Has Kılmak” yazısının yanı sıra. Sanat-Edebiyatta Serbestiyet.com’da yayınlanan Kemal SAYAR’ın “Bil, bul, ol” yazısı ile Bekir ARMIK’ın “Boynumuzun Borcu” şiiri yer alıyor

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