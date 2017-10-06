İktibas'ın Ekim sayısında neler var?

Dünya Bülteni/ Kültür Servisi
İktibas Dergisi Ekim 2017/466. Sayısında Kavramda “Setr-i Avret” konusunun işlendiği yazıyı okumak mümkün.
Düşünce yazılarında, Hüseyin BÜLBÜL’ün “Allah’ın Yolunda Olmanın ve Ölmenin Anlamı”; Hikmet ERTÜRK’ün “Yol Arkadaşlığımız Nasıl Olmalı?”; Osman COŞKUN’un “Özde Laik ve Demokrat Sözde Müslüman”; Aykut AKÇA’nın “Neye İnanmak İstiyorsak Ona Göre Sebepler Buluruz” Enes TARIM’ın “Muaviyeden Bugüne Muhafazakâr Sünni Siyaset: Mutlak İktidar – Mutlak Liderlik – Mutlak Güç”; Haydar ÖZTÜRK’ün “Kur’ân’da yeniden Dirilişi İspat” Ömer YILDIZ’ın “Hacc ve Sosyo-Psikolojik Anlamı”; Sinan Ulu’nun “Hileli Düzenler” Hârûn GÖRMÜŞ’ün “Ya Sünnetullah Ya da Nefsin İfsâdı”; ile Bekir SAĞLAMER’in “İslam Perspektifinde Ateizm” yazılarını bulabilirsiniz.
Bir Dergi Bir Alıntı Bölümünde Kur’ani Hayat Dergisi Mart/Nisan 2017/52 sayısında yayınlanan Haydar Öztürk’ün “Kur’an’da Allah Merkezli Dilin Allah Tasavvuruna Yansımaları” başlıklı yazısı alıntılanmış
Mektuplara Cevaplarda ise Hüseyin BÜLBÜL’ün “Dini Allah’a Örnekliği Resulullah’a Has Kılmak” yazısının yanı sıra.
Sanat-Edebiyatta Serbestiyet.com’da yayınlanan Kemal SAYAR’ın “Bil, bul, ol” yazısı ile Bekir ARMIK’ın “Boynumuzun Borcu” şiiri yer alıyor
İktibas Dergisi Ekim 2017/466. Sayısı “Allah’ın Yolunda Olmanın ve Ölmenin Anlamı” manşeti ile okuyucusuyla buluşuyor.
Osman Birkan Bey'in ceddinden miras kalan Yalova’nın sayfiye merkezlerinden Armutlu'daki Osmanlı evinde inşa ettiği kütüphane 30 Eylül Cuma günü açıldı. İbrahim Ethem Gören'in haberi...
Ekim ayının girmesi ile birlikte aylık dergiler birer birer yayınlanmaya başladı.Sitemizin kültür servisine ilk ulaşan dergi tanıtımlarını sunuyoruz
Uluslararası Adana Film Festivali’nin geçen günlerde düzenlenen ödül gecesinde sunuculuk yapan Meltem Cumbul, en iyi yönetmen ödülünü kazanan Semih Kaplanoğlu’nun elini sıkmayarak kolay kolay görülmeyecek bir skandala imza attı
Haksöz Dergisi, Eylül-Ekim 2017 tarihli 318-319. sayısında İdlib meselesini derinlemesine inceledi
Suriye savaşından sonra Türkiye'ye hicret eden âlim Dr. Muhammed Fevzi Feyzullah Halebi Isparta'da vefat etti.
İbrahim Ethem Gören, vefatının 27’inci sene-i devriyesinde rahmeti vesile kılarak talebesi Alparslan Babaoğlu ile Mustafa Düzgünman Üstad üzerine söyleşi yaptı
Arapça Kitap ve Kültür Fuarı, Türkiye Yazarlar Birliği İstanbul Şubesi’nde açıldı
Ülkemizin önde gelen İstanbul uzmanlarından, önemli sanat tarihçilerimizden Süleyman Faruk Göncüoğlu, 560 küsür yıldır ayakta kalmayı başaran Rumeli Hisarı'nın hikayesini anlattı
Ahilik haftası dolayısıyla, Dünya tarihinin tanıdığı en önemli seyyahlardan biri olan İbni Batuta’nın bakış açısıyla Ahilik ve Ahiler ile ilgili bazı bilgileri yeniden hatırlayalım
Vefatının 58’nci yıldönümünde Süleyman Hilmi Tunahan Hazretleri’ni hayır ve rahmetle yâd ediyoruz. İbrahim Ethem Gören yazdı..
Kudüs sokaklarında, Doğu Kudüs’te hac heyecanı ve bereketi evlerin duvarlarında yaşatılıyor. İbrahim Ethem Gören, Kudüs'teki izlenimlerini kaleme aldı.
Kültür sanat editörümüz İbrahim Ethem Gören, Boğaziçi Yöneticiler Vakfı kafilesiyle birlikte 28-30 Ağustos tarihlerinde Kudüs’ü ziyaret etti. Yazarımızın Kudüs notlarının birinci bölümünü siz değerli okuyucularımızın irfanına arz ediyoruz...
Türkiye'nin TRT tarafından gerçekleştirilen "Uluslararası Çocuk Medyası Konferansı" kapsamında, "Türkiye'de Suriyeli Çocuk Olmak" konulu ödüllü kısa film yarışması düzenlenecek.
Mardin ailesi Türkiye’nin en tanınmış kişilerinden oluştuğu gibi, her biri kendi alanında efsane olmuş başarılara sahipler.
Hocaların hocası Prof. Dr. Şerif Mardin'in vefatı nedeniyle, kardeş site Dünya Bizim'de 4 yıl önce yayınlanan bu haberi tekrardan sunmanın uygun olacağını düşündük... İstanbul Ticaret Üniversitesi geçtiğimiz günlerde çok değerli bir ilim adamını, Şerif Mardin’i ağırladı. Mardin, konferansında üniversitelerimizde eğitim sisteminden de dert yandı..