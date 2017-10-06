Güncelleme: 14:04, 06 Ekim 2017 Cuma

Macaristan Başbakanı Orban'dan AB'ye Soros suçlaması

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Avrupa Birliği'nin (AB) sığınmacılar konusunda Macar asıllı Yahudi iş adamı George Soros'un hazırladığı planı uyguladığını savundu.

Orban, Macaristan devlet radyosu Kossuth Radio'daki haftalık konuşmasında, sığınmacı krizi ve gündemdeki konulara ilişkin açıklamalar yaptı.

AB'nin sığınmacılar konusunda George Soros'un planını uyguladığını ileri süren Orban, Macarların bir süre önce hükümet tarafından başlatılan ulusal dayanışma kampanyasına katılarak bu plana karşı çıkabileceklerini söyledi.

Brüksel'in Soros'un etkisi altında olduğunu iddia eden Orban, ''George Soros, insanları ve örgütleri satın aldı. Brüksel de onun etkisi altında. Tel örgüyü yıkıp milyonlarca sığınmacıyı Avrupa'ya sokmak daha sonra da bu sığınmacıları zorunlu bir şekilde dağıtmak istiyorlar. Bunu kabul etmeyenleri de cezalandırmak istiyorlar.'' diye konuştu.

- Macar hükümeti ve Soros krizi

Sığınmacı karşıtı tutumuyla bilinen Macaristan hükümeti, Soros'u finanse ettiği sivil toplum kuruluşları aracılığıyla yılda yaklaşık 1 milyon sığınmacıyı Avrupa'ya taşımakla suçluyor.

Başbakan Orban, daha önce yaptığı bir açıklamada "Soros, gizli bir şekilde kendi kurumları üzerinden yasa dışı göçe maddi destek veriyor. Soros'un göçmen siyasetine göre, AB'ye her yıl 1 milyon sığınmacı taşınmalı. AB Komisyonu, George Soros ve sivil toplum kuruluşları, Macaristan'ın göçmen düzenlemesine saldırıyor, Macaristan'ın sınırdaki tel örgüyü yıkmasını, hukuki düzenlemeler yapmasını ve yasa dışı göçmenlerin ülkeye girişine izin vermesini istiyorlar." ifadelerini kullanmıştı.