ABD, Körfez'deki bazı askeri tatbikatlarını durduracak

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi
ABD'nin, Katar ile bazı Arap ülkeleri arasında süregelen kriz nedeniyle Körfez'deki bazı ortak askeri tatbikatları durdurma kararı aldığı bildirildi.
ABD Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada, ABD ordusunun, Körfez müttefikleri arasında yaşanan uyuşmazlık nedeniyle bölgede icra ettiği bazı ikili ve çok taraflı tatbikatlardan çekileceği belirtildi.
Genelkurmay Başkanlığı Sözcüsü Hava Albay John Thomas, Associated Press (AP) muhabirinin konuyla ilgili sorularına verdiği yazılı yanıtta, "Kapsayıcılık kavramına ve ortak bölgesel çıkar anlayışına saygımız gereği bazı askeri tatbikatlardan çekilmeyi tercih ediyoruz. Bölgede güvenliğin ve istikrarın sağlanabilmesi için tüm partnerlerimizi ortak çözümler konusunda birlikte hareket etmeye davet ediyoruz." ifadelerini kullandı.
Açıklamada, hangi tatbikatların durdurulacağına dair bilgi verilmedi.
Katarlı yetkililer açıklamaya dair yorum yapmaktan kaçınırken, boykot uygulayan ülkeler, herhangi bir tatbikatın durdurulmasının gündemde olmadığını belirtti.
ABD ordusu, bölge ülkeleriyle ikili askeri tatbikatların yanı sıra 1999 yılından bu yana her yıl Körfez İşbirliği Örgütü (KİÖ) üyeleriyle ortak "Eagle Resolve" askeri tatbikatını düzenliyor. Bu yıl Kuveyt'te yapılan tatbikata yaklaşık bin Amerikan askeri katılmıştı.
Amerikan ordusu için stratejik öneme sahip Basra Körfezi bölgesi, Amerikan donanmasının 5'inci filosuna ev sahipliği yapıyor. Ayrıca Katar'da bulunan El Udeyid Üssü, DEAŞ'a karşı ABD öncülüğündeki koalisyonun hava operasyonlarının ve Rusya ile Suriye hava sahasındaki koordinasyonunun sağlandığı merkez konumunda.
ABD ordusundan gelen açıklama, Washington yönetiminin Katar ile bazı Arap ülkeleri arasındaki krizin devam ediyor olmasından rahatsızlık duyduğu ve krizin çözümü için müttefikler üzerindeki nüfuzunu kullanmaya yönelik adımlar atma niyetinde olduğu yorumlarına yol açtı.
Askeri yetkililer, krizin ilk günlerinde Katar'a uygulanan boykotun bölgedeki operasyonlara etkisi olmayacağını vurgulamıştı. Ancak ilerleyen aylarda Savunma Bakanı Jim Mattis, Doha'yı ziyaret ederek Katar yönetimine desteğini göstermiş, ardından Trump yönetimi ülkeye 1 milyar dolar değerindeki F-15 savaş uçaklarının satışına onay vermişti.
Katar ile bazı Arap ülkeleri arasındaki kriz, aralarında Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Mısır ve Bahreyn'in olduğu dört Arap ülkesinin Körfez ülkesi Katar ile tüm sınırlarını kapattıklarını ve ülkeye ekonomik ambargo uygulamaya başlayacaklarını duyurmalarıyla patlak vermişti. Ülkeler, Doha yönetiminin teröre ve aşırılıkçılara destek verdiğini ileri sürmüştü.
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