14:44, 06 Ekim 2017 Cuma

MÜSİAD Vizyoner’17 Sektörler Zirvesi başlıyor





11-12 Ekim 2017 tarihleri arasında ikincisi yapılacak olan MÜSİAD Vizyoner’17 Sektörler Zirvesi dönüşüm kavramını iredeleyecek

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi MÜSİAD Vizyoner Sektörler Zirvesi, dünyanın en hızlı gelişen ülkelerinden biri olan Türkiye için bir yol haritası niteliğinde olma özelliğini devam ettiriyor. Gelecekte var olmanın en önemli unsuru olarak karşımıza çıkan ‘dönüşüm’ kavramı; 11-12 Ekim 2017 tarihleri arasında ikincisi yapılacak olan MÜSİAD Vizyoner’17 Sektörler Zirvesi’nin ana temasını oluşturuyor. ‘Dönüşen Dünyada Yeni Türkiye’ ana teması altında; ‘Niçin Dönüşüm?’, ‘Nasıl Dönüşüm?’, ‘Ne’ye Dönüşüm?’ ve ‘Türkiye’nin Dönüşümü’ başlıklı oturumlar düzenlenecek.

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