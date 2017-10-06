Rusya'da tren otobüse çarptı: 16 ölü

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi
Rusya Araştırma Komitesince yapılan açıklamada, Vladimir kentinde hareket halindeki trenin, rayların üzerinden geçerken motoru duran otobüse çarptığı belirtildi.
Kazada, biri çocuk 16 kişi hayatını kaybederken, 5 kişi de yaralandı. Otobüste, 55 Özbek ve 2 Kazak vatandaşının bulunduğu ifade ediliyor.
Olaya ilişkin soruşturmanın devam ettiği bildirildi.
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