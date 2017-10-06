14:59, 06 Ekim 2017 Cuma

Rusya'da tren otobüse çarptı: 16 ölü





Rusya'nın Vladimir kentinde otobüsle trenin çarpışması sonucu biri çocuk 16 kişi hayatını kaybetti.

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Rusya Araştırma Komitesince yapılan açıklamada, Vladimir kentinde hareket halindeki trenin, rayların üzerinden geçerken motoru duran otobüse çarptığı belirtildi. Kazada, biri çocuk 16 kişi hayatını kaybederken, 5 kişi de yaralandı. Otobüste, 55 Özbek ve 2 Kazak vatandaşının bulunduğu ifade ediliyor. Olaya ilişkin soruşturmanın devam ettiği bildirildi.

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