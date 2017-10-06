Libya'da Sabrata DEAŞ'tan geri alındı

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Libya'da Ulusal Mutabakat Hükümetine (UMH) bağlı "Terör örgütü DEAŞ'la Mücadele Operasyonlar Birimi"nin, ülkenin kuzeybatısındaki Sabrata kentinde kontrolü sağladığı bildirildi.
Terör örgütü DEAŞ'la Mücadele Operasyonlar Birimi Basın Ofisi Müdürü Salih el-Kuraysia, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Birime bağlı güçler, Sabrata kentinde tamamen kontrolü sağladı. Enes ed-Debbaşi Taburu'na bağlı silahlı güçler kentten çıkarıldı. Bölgede hala arama tarama faaliyetleri sürüyor." dedi.
Bu faaliyetlerin, çatışma nedeniyle evlerini terk etmek zorunda kalan aileler güvenli bir şekilde geri dönene kadar tüm bölgede yapılacağını kaydeden Kuraysia, tabura bağlı silahlı grupların kentin batısındaki bölgelere çekildiğini aktardı.
İki haftadan fazla süren çatışmalarda Operasyonlar Biriminden 19 kişinin öldüğünü, 150 kişinin yaralandığını dile getiren Kuraysia, Operasyonlar Birimi'nin, General Halife Hafter'e bağlı olduğu yönünde medyada çıkan haberlerin asılsız olduğu belirterek, "Biz UMH'ye bağlıyız." ifadesini kullandı.
Sabrata kentinde UMH'ye bağlı Terör örgütü DEAŞ'la Mücadele Operasyonlar Birimi ile yine UMH'nin desteklediği Enes ed-Debbaşi Taburu arasında 17 Eylül'den bu yana devam eden şiddet olaylarında 39 kişinin hayatını kaybettiği, 300 kişinin yaralandığı bildirilmişti.
Sabrata'da "Terör örgütü DEAŞ'la Mücadele Operasyonlar Birimi'ne ait kontrol noktasında "Dur" ihtarına uymayan sürücünün kullandığı araca ateş açılması sonucu operasyon birimi ile Debbaşi Taburu arasında çatışmalar başlamıştı.
Daha sonra ölenlerin kentteki Askeri Konseye bağlı silahlı bir birlikten (Enes ed-Debbaşi Taburu) olduğu anlaşılmış, taraflar arasında 5 gün devam eden çatışmaların 22 Eylül'de durdurulması için anlaşma sağlanmıştı.
UMH'ye bağlı Savunma Bakanlığı da kentte çatışan taraflara ateşkes çağrısında bulunmuştu.
Birleşmiş Milletler Libya Destek Misyonu'nun (UNSMIL) açıklamasında da Sabrata'daki şiddet olaylarından endişe duyulduğu belirtilerek, uluslararası insan hakları hukuku gereği çatışmaların derhal durdurulması ve sivillerin korunması çağrısı yapılmıştı.
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