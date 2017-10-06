Dünya Bülteni Haber Portalı

Dünya Bülteni Haber Portalı Dünya Bülteni Haber Portalı


  •  
  • RSS 
  • Twitter 
  • Facebook 
Günün Haberleri
18:24, 06 Ekim 2017 Cuma
Avrupa
15:37, 06 Ekim 2017 Cuma

  • Paylaş
Viking mezarlarında "Allah" ve "Ali" yazıları
Viking mezarlarında

Viking mezarlarında üzerinde "Allah" ve "Ali" yazan kumaşlar bulundu

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

İsveç'te 9. yüzyıldan kalma Viking mezarlarında üzerinde "Allah" ve "Ali" yazılı giysi ve kumaşlar bulundu.

Uppsala Üniversitesi Eski Çağ Tarihi ve Arkeoloji Bölümü araştırmacılarından Annika Larsson, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Birka kentinde ortaya çıkarılan Viking mezarlarındaki incelemeler sırasında üstünde Allah ve Ali yazılı giysi ve kumaşlar bulduklarını belirtti.

Larsson, "İlgi çekici bir keşif oldu. Vikingler, İslam dininden ve ölümden sonra cennette sonsuz yaşam inanışından etkilenmiş olabilir.'' değerlendirmesinde bulundu.

Sözcüklerin Arap harflerinin düz, köşeli ve geometrik olarak kullanıldığı Kufi yazı türüyle yazıldıklarına işaret eden Larsson, ''Vikingler, ölülerini elbise ve mücevherleriyle gömüyordu. Mezarlarda üstlerine gümüş şeritlerle Allah ve Ali ifadeleri işlenmiş bazı ipek giysiler ve kumaşlar bulduk. Keşif, heyecana neden oldu. Bu ifadelerin işlendiği giysiler, genellikle ölünün baş ucuna konulmuş. Bu ifadelere bazı yastıklarda da karşılaştık.'' dedi.

Vikingler ile İslam alemi arasındaki kültür alışverişine dikkati çeken Larsson, ''Rusya'nın Volga Nehri boyunca İskandinavya ile Orta Asya arasında bir kültür alışverişi vardı. Mezarlardan çıkan bu kumaşlar, ya ticaret yolu ile satın alınmış ya da yağma yoluyla ele geçirilmiştir. Burada ilginç olan, kültür değişiminin göze çarpmazı. Bazı kaynaklara göre, Müslüman Araplar, ticaret veya başka amaçlar için Batı'ya yolculuk ediyordu.'' şeklinde konuştu.

"VİKİNGLER, İSLAMİYET VE CENNET HAYATINDAN ETKİLENDİ''

Vikinglerin ölüm sonrası yaşam düşüncesine sahip olduğunu gösteren birçok bulguya rastladıklarını söyleyen Larsson, ''Viking tanrısı Oden'in, Asya'dan göç edip İsveç'in Malardalen bölgesine yerleşen bir savaşçı olduğu söylenir. Vikingler ölümden sonra da hayatın devam ettiğini ve cennette sonsuz yaşamın olduğuna inanıyordu. Bu inanış, doğrudan İslam'dan etkilenmişti.'' ifadelerine yer verdi.

Larsson, mezarlarda bulunan giysi ve kumaşların geçen haftadan itibaren Enköping Müzesi'nde sergilenmeye başladığını, serginin 3 Şubat 2018'e kadar açık kalacağını sözlerine ekledi.

İki yıl önce de Björkö Adası'nda yapılan bir kazıda, 9. yüzyıldan kalma Viking mezarında Allah yazılı bir yüzük ortaya çıkarılmıştı.



İlgili Konular isveç vikingler
Yasal Uyarı: Yayınlanan yazı ve haberin tüm hakları Dünya Bülteni'ne aittir. Özel izin alınmadan yazı ve haber hiçbir şekilde kullanılamaz. Ancak yazı ve haberin bir kısmı aktif link verilerek alıntılanabilir.

  • Paylaş

Bu habere henüz yorum eklenmedi. Yorum Eklemek için tıklayınız.

Avrupa Haberleri
AKPM Başkanı Agramunt istifa etti
AKPM Başkanı Agramunt istifa etti

Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi Başkanı Agramunt'un istifasını sunduğu duyuruldu
Esed rejimi Han Şeyhun ve Doğu Guta'da sivilleri vurdu 15
Esed rejimi Han Şeyhun ve Doğu Guta'da sivilleri vurdu: 15 ölü

Suriye'de Beşşar Esed rejiminin, İdlib iline bağlı Han Şeyhun'a ve Doğu Guta ''çatışmasızlık bölgesi''ne düzenlediği saldırılarda 15 sivil hayatını kaybetti.
Moskova Borsasında Türk lirası dönemi 2018'de başlıyor
Moskova Borsasında Türk lirası dönemi 2018'de başlıyor

Moskova Borsasında Türk lirası üzerinden işlemlerin önümüzdeki yıl başlaması bekleniyor
Ramallah'ta çatışma 12 Filistinli yaralandı
Ramallah'ta çatışma, 12 Filistinli yaralandı

İsrail askerleri Ramallah'ın Ummuşşerayit mahallesinde bulunan bir binaya yoğun plastik mermi ve göz yaşartıcı gaz bombası kullanarak baskın düzenledi. Olayda 12 Filistinli yaralandı
Bosnalı yönetmen'den Türkiye deki Suriyelilerin filmi
Bosnalı yönetmen'den Türkiye’deki Suriyelilerin filmi

Bosnalı yönetmen Türkiye’deki Suriyeli yetimleri beyazperdeye taşıdı
AB ve Hindistan aşırıcılığa karşı iş birliğini arttıracak
AB ve Hindistan aşırıcılığa karşı iş birliğini arttıracak

AB ve Hindistan ülkedeki radikalleşmeye karşı birlikte mücadele etme kararı aldı
Viking mezarlarında quot Allah quot ve quot Ali quot yazıları
Viking mezarlarında "Allah" ve "Ali" yazıları

Viking mezarlarında üzerinde "Allah" ve "Ali" yazan kumaşlar bulundu
Libya'da Sabrata DEAŞ'tan geri alındı
Libya'da Sabrata DEAŞ'tan geri alındı

UMH'ye bağlı "Terör örgütü DEAŞ'la Mücadele Operasyonlar Birimi", ülkenin kuzeybatısındaki Sabrata kentinde kontrolü sağladığını duyurdu
Rusya'da tren otobüse çarptı 16 ölü
Rusya'da tren otobüse çarptı: 16 ölü

Rusya'nın Vladimir kentinde otobüsle trenin çarpışması sonucu biri çocuk 16 kişi hayatını kaybetti.
ABD Körfez'deki bazı askeri tatbikatlarını durduracak
ABD, Körfez'deki bazı askeri tatbikatlarını durduracak

ABD Ordusu, Katar ile bazı Arap ülkeleri arasındaki kriz nedeniyle Körfez ülkeleriyle düzenlediği bazı ortak askeri tatbikatları durduracağını duyurdu
Ukrayna Parlamentosu nda kavgalı oylama
Ukrayna Parlamentosu’nda kavgalı oylama

Rusya’yı saldırgan devlet olarak tanımlayan ve Donbas’ın yeniden entegrasyonunu içeren yasa tasarısı, Ukraynalı milletvekillerinin çoğunluğunun desteği ile kabul edildi
Macaristan Başbakanı Orban'dan AB'ye Soros suçlaması
Macaristan Başbakanı Orban'dan AB'ye Soros suçlaması

Macaristan Başbakanı Orban, ''George Soros, insanları ve örgütleri satın aldı. Brüksel onun etkisi altında. Tel örgüyü yıkıp milyonlarca sığınmacıyı Avrupa'ya sokmak daha sonra da bu sığınmacıları zorunlu bir şekilde dağıtmak istiyorlar'' dedi
Nobel Barış Ödülü sahibini buldu
Nobel Barış Ödülü sahibini buldu

Nobel Barış Ödülü Nükleer silahları yok etme kampanyasına verildi.
Lübnan'daki Suriyelilere acil yardım
Lübnan'daki Suriyelilere acil yardım

İHH, Suriye'deki savaştan kaçarak Lübnan'daki kamplarına sığınan 2 bin 500 Suriyeliye acil gıda yardımında bulundu.
Talabani'nin cenazesi bugün defnedilecek
Talabani'nin cenazesi bugün defnedilecek

Talabani’nin cenazesini taşıyan uçak Kuzey Irak'taki Süleymaniye’ye ulaştı
Orta Amerika'da tropikal fırtına 22 ölü
Orta Amerika'da tropikal fırtına: 22 ölü

Orta Amerika'da etkili olan tropikal fırtına Nate nedeniyle bölge ülkelerinde en az 22 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Haberler

İsveç'te Müslümanlara ait anaokuluna saldırı
İsveç'te Müslümanlara ait anaokuluna saldırı

İsveç'te cami kundaklayan kişi tutuklandı
İsveç'te cami kundaklayan kişi tutuklandı

İsveç Kralı Gustaf'dan kundaklanan camiye ziyaret
İsveç Kralı Gustaf'dan kundaklanan camiye ziyaret

İsveçli neo-Naziler'den Yom Kippur günü gösteri
İsveçli neo-Naziler'den Yom Kippur günü gösteri

İsveç'te bomba yüklü araç ele geçirildi
İsveç'te bomba yüklü araç ele geçirildi

İsveç'te ilk Müslüman partisi kuruldu
İsveç'te ilk Müslüman partisi kuruldu

İsveç, son 20 yılın en büyük tatbikatına başladı
İsveç son 20 yılın en büyük tatbikatına başladı

'İsveç hükümeti, Arakan halkı için büyük endişe duyuyor'
İsveç hükümeti Arakan halkı için büyük endişe duyuyor'






Türkiye
Dünya
Dubam
Haber Analiz
Röportaj
Kültür Sanat
Tarih Dosyası

Aile-Sağlık-Eğitim
Hayatın İçinden
Türkiye ve Dünya gündemi


Ekonomi
Bilim Teknoloji
Hac
Günün Haberleri
Foto Galeri
Video Galeri
Yazarlar


e-kitaplık
Dosya
Çevre ve İklim
Bize ulaşın
Sitene Ekle
Künye
RSS
iPhone Uygulama
Android Uygulama


 