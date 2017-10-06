Dünya Bülteni/ Haber Merkezi
İsveç'te 9. yüzyıldan kalma Viking mezarlarında üzerinde "Allah" ve "Ali" yazılı giysi ve kumaşlar bulundu.
Uppsala Üniversitesi Eski Çağ Tarihi ve Arkeoloji Bölümü araştırmacılarından Annika Larsson, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Birka kentinde ortaya çıkarılan Viking mezarlarındaki incelemeler sırasında üstünde Allah ve Ali yazılı giysi ve kumaşlar bulduklarını belirtti.
Larsson, "İlgi çekici bir keşif oldu. Vikingler, İslam dininden ve ölümden sonra cennette sonsuz yaşam inanışından etkilenmiş olabilir.'' değerlendirmesinde bulundu.
Sözcüklerin Arap harflerinin düz, köşeli ve geometrik olarak kullanıldığı Kufi yazı türüyle yazıldıklarına işaret eden Larsson, ''Vikingler, ölülerini elbise ve mücevherleriyle gömüyordu. Mezarlarda üstlerine gümüş şeritlerle Allah ve Ali ifadeleri işlenmiş bazı ipek giysiler ve kumaşlar bulduk. Keşif, heyecana neden oldu. Bu ifadelerin işlendiği giysiler, genellikle ölünün baş ucuna konulmuş. Bu ifadelere bazı yastıklarda da karşılaştık.'' dedi.
Vikingler ile İslam alemi arasındaki kültür alışverişine dikkati çeken Larsson, ''Rusya'nın Volga Nehri boyunca İskandinavya ile Orta Asya arasında bir kültür alışverişi vardı. Mezarlardan çıkan bu kumaşlar, ya ticaret yolu ile satın alınmış ya da yağma yoluyla ele geçirilmiştir. Burada ilginç olan, kültür değişiminin göze çarpmazı. Bazı kaynaklara göre, Müslüman Araplar, ticaret veya başka amaçlar için Batı'ya yolculuk ediyordu.'' şeklinde konuştu.
"VİKİNGLER, İSLAMİYET VE CENNET HAYATINDAN ETKİLENDİ''
Vikinglerin ölüm sonrası yaşam düşüncesine sahip olduğunu gösteren birçok bulguya rastladıklarını söyleyen Larsson, ''Viking tanrısı Oden'in, Asya'dan göç edip İsveç'in Malardalen bölgesine yerleşen bir savaşçı olduğu söylenir. Vikingler ölümden sonra da hayatın devam ettiğini ve cennette sonsuz yaşamın olduğuna inanıyordu. Bu inanış, doğrudan İslam'dan etkilenmişti.'' ifadelerine yer verdi.
Larsson, mezarlarda bulunan giysi ve kumaşların geçen haftadan itibaren Enköping Müzesi'nde sergilenmeye başladığını, serginin 3 Şubat 2018'e kadar açık kalacağını sözlerine ekledi.
İki yıl önce de Björkö Adası'nda yapılan bir kazıda, 9. yüzyıldan kalma Viking mezarında Allah yazılı bir yüzük ortaya çıkarılmıştı.
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