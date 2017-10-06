15:53, 06 Ekim 2017 Cuma

AB ve Hindistan aşırıcılığa karşı iş birliğini arttıracak





AB ve Hindistan ülkedeki radikalleşmeye karşı birlikte mücadele etme kararı aldı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Avrupa Birliği (AB) ve Hindistan'ın aşırıcılık ve radikalleşmeye karşı iş birliğini arttırma konusunda fikir birliğine vardığı bildirildi. AB Konseyi Başkanı Donald Tusk, AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker ve Hindistan Başbakanı Narendra Modi'nin katılımıyla başkent Yeni Delhi'de 14. AB-Hindistan Zirvesi düzenlendi. Zirvenin ardından yayımlanan ortak bildiride, AB ve Hindistan'ın özellikle internet üzerinden yapılan aşırıcılığa karşı iş birliğini geliştirme konusunda hem fikir oldukları kaydedildi. Hint Okyanusu'nda deniz güvenliğinin arttırılmasının önemine vurgu yapılan bildiride, AB ve Hindistan arasında askeri tatbikatların yeniden başlaması konusunda tarafların istekli olduğu belirtildi.

Yasal Uyarı: Yayınlanan yazı ve haberin tüm hakları Dünya Bülteni'ne aittir. Özel izin alınmadan yazı ve haber hiçbir şekilde kullanılamaz. Ancak yazı ve haberin bir kısmı aktif link verilerek alıntılanabilir.