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Bosnalı yönetmen'den Türkiye’deki Suriyelilerin filmi
Bosnalı yönetmen'den Türkiye’deki Suriyelilerin filmi

Bosnalı yönetmen Türkiye’deki Suriyeli yetimleri beyazperdeye taşıdı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

CANNES Film Festivali ödüllü Bosnalı yönetmen Aida Begiç, Türkiye’deki Suriyeli yetimlerin hayatını beyazperdeye taşıdı. Suriyeli çocukların hayat hikâyesini yine Suriyeli yetimlerin canlandırdığı “Bırakma Beni” filmi, ilk kez Uluslararası Antalya Film Festivali’nde görücüye çıkacak.

Yapımcılığını Beşir Derneği ve Film House’un, yönetmenliğini ve senaristliğini ise Cannes Film Festivali ödüllü Bosnalı yönetmen Aida Begiç’in üstlendiği “Bırakma Beni” filminin çekimleri tamamladı. Suriye'deki iç çatışmalar sonucu ortaya çıkan mülteci krizinden esinlenerek yazılan ve yetim kalan Suriyeli bir grup çocuğun hikâyesinin konu edildiği film, 21 Ekim’de gerçekleştirilecek Uluslararası Antalya Film Festivali’nde ilk kez izleyici ile buluşacak.

Bosna Hersek savaşını yaşamış, savaşı öncesi ve sonrasıyla bilen bir yönetmen olarak Suriyeli çocukları çok iyi anladığını belirten yönetmen Aida Begiç, filmi de bu duygularla yazdığını söyledi. “Bırakma Beni” filminin diğer filmlerden farklı olduğunu vurgulayan Begiç, “Bu film diğer filmlerimden farklı olarak çocukların dünyası üzerine kurulu. Sadece onların dünyasını ve bakış açılarını yansıtıyor. Bu nedenle film sadece dram değil, her durumda umut ve sevginin de çocuklar tarafından nasıl yeşertildiğinin bir yansıması. Dikkati çekmek istediğimiz bir konu da, filmde izlediğiniz tüm hikâyelerin, çocukların hayatlarından gerçek kesitler içerdiği. Mültecilere karşı önyargılı olanların bu film ile farklı duygular hissedeceğini düşünüyorum. Onlarla aynı şeyleri yaşamış biri olarak insanların mültecilerle empati kurabilmesine aracı olmak benim için en önemli amaç olacak” dedi.

ÇOCUKLAR MÜLTECİ KAMPLARINDAN SEÇİLDİ

2 senelik hazırlığın ardından bu yılın başında 13 ülkeden gelen özel ekiplerle çekimlerine başlanan filmde 100’den fazla kişi görev aldı. Savaş mağduru 350’den fazla yetim çocuğun motivasyonlarını artırmak, adaptasyonlarını hızlandırmak ve rehabilitasyonlarına yardımcı olmak amacıyla Gaziantep, Şanlıurfa, Hatay ve Akçakale’de gerçekleşen atölye çalışmaları ile başlayan proje, bir film projesi ile taçlandırıldı. Film, İsa, Ahmed ve Mümtaz adlı üç yetimin hikayelerine odaklanırken, başrol oyuncuları dahil filmde rol alan tüm çocuklar mülteci kamplarından seçildi.



İlgili Konular Bosna göçmen suriyeli göçmen sinema filmi
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