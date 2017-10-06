16:30, 06 Ekim 2017 Cuma

Ramallah'ta çatışma, 12 Filistinli yaralandı





İsrail askerleri Ramallah'ın Ummuşşerayit mahallesinde bulunan bir binaya yoğun plastik mermi ve göz yaşartıcı gaz bombası kullanarak baskın düzenledi. Olayda 12 Filistinli yaralandı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Bati Şeria'nın orta kesimindeki Ramallah'ta İsrail askerleri ile Filistinli gençler arasında çıkan olaylarda 12 Filistinli yaralandı, 2 kişi gözaltına alındı. İsrail askerleri Ramallah'ın Ummuşşerayit mahallesinde bulunan bir binaya yoğun plastik mermi ve göz yaşartıcı gaz bombası kullanarak baskın düzenledi. Filistin Kızılayından yapılan yazılı açıklamada, kızılay ekiplerinin plastik mermi ile yaralanan 2 Filistinliyi Ramallah Tıp Kompleksine getirdiği belirtildi. Açıklamada, İsrail askerlerinin kullandığı gazdan etkilenen ve plastik mermiyle yaralanan 10 kişiyi ayakta tedavi ettiği kaydedildi. Görgü şahitleri, İsrail askerlerinin baskın sırasında çıkan olaylarda 2 Filistinli genci gözaltına aldığını ifade etti. Olayların sebebi bilinmezken İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te evlere sık sık baskınlar düzenleyerek çeşitli iddialarla Filistinlileri gözaltına alıyor.

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