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Asya
16:42, 06 Ekim 2017 Cuma

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Moskova Borsasında Türk lirası dönemi 2018'de başlıyor
Moskova Borsasında Türk lirası dönemi 2018'de başlıyor

Moskova Borsasında Türk lirası üzerinden işlemlerin önümüzdeki yıl başlaması bekleniyor

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Moskova Borsasının 2018’de Türk lirası üzerinden işlemlere başlayacağı bildirildi.

Konuya ilişkin AA muhabirine açıklamalarda bulunan Moskova Borsası Döviz Ticareti Birimi Başkanı Dimitriy Piskulov, borsada Türk lirasının kullanılmasına yönelik fikrin, Rus ve Türk bankalar arasında yürütülen istişareler sonucunda geliştiğini söyledi.

İki ülke arasındaki ekonomik ilişkiler nedeniyle Türk lirasına yönelik talep oluştuğuna işaret eden Piskulov, “Bu nedenle önümüzdeki yıl Türk lirasının Moskova Borsasında işlem görmeye başlayacağını düşünüyoruz.” diye konuştu.

Döviz ticaretinin politikadan bağımsız yürütüldüğünü anlatan Piskulov, “Örneğin Rus rublesi ve dolar arasında büyük hacimlerde ticaret devam ediyor.” dedi.

Moskova Borsasında halihazırda dolar, avro, İngiliz sterlini, İsviçre frankı, Hong Kong doları, Çin yuanı, Belarus rublesi ve Kazak tengesi üzerinden işlemler yapılıyor.

Moskova Borsasının Türk lirasının yanı sıra, Japon yeni üzerinden işlemlere de yakında başlaması bekleniyor.



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