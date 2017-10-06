17:07, 06 Ekim 2017 Cuma

Dink cinayeti davasında 5 tahliye





Dink cinayetinde kamu görevlilerinin ihmali davası"nda mahkeme tutuklu sanıklardan 5'inin tahliyesini kararlaştırdı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Dink davası sanıklarından Metin Balta, Ahmet Çetiner, Gazi Günay, Ergün Yorulmaz, Hüseyin Yılmaz tahliye edildi. Dink davası sanıklarından Metin Balta, Ahmet Çetiner, Gazi Günay, Ergün Yorulmaz, Hüseyin Yılmaz tahliye edildi.

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