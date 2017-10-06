Wi-Fi’dan 100 kat hızlı Li-Fi internet geliyor

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi
Çin'de yapılan araştırma internet kullanma alışkanlıklarımızı kökünden değiştirebilir. Çinli bilim insanları, kablosuz internet ve veri aktarımında yeni bir aşama olan görünür ışık iletişimi (Light Fidelity) olarak tanımlanan Li-Fi'da kullandıkları nano karbon materyaller sayesinde daha hızlı ve güvenli veri aktarımı yapmayı başardı.
Çin Merkez Televizyonunun (CCTV) haberine göre, bilim adamları, genelde nadir elementler kullanılarak yapılan Li-Fi’ın veri aktarımında, görünür ışığın tamamen yayılmasını sağlayan nano materyaller kullanarak daha hızlı ve güvenli veri aktarımı sağladı.
Çin Bilimler Akademisi Çangçun Fizik ve Optik Enstitüsü uzmanlarından Çü Songnan, konuya ilişkin "Dünya genelinde birçok araştırmacı, hala Li-Fi teknolojisi üzerinde çalışmalar yapıyor.“ dedi.
Kaydedilen gelişmenin önemli bir başarı olduğunu belirten Çü, Li-Fi’ın gelecek 6 yıl içerisinde iletişim ve veri aktarımı pazarına girmesini beklediklerini dile getirdi.
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