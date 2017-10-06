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Esed rejimi Han Şeyhun ve Doğu Guta'da sivilleri vurdu: 15 ölü
Esed rejimi Han Şeyhun ve Doğu Guta'da sivilleri vurdu: 15 ölü
Foto: Arşiv

Suriye'de Beşşar Esed rejiminin, İdlib iline bağlı Han Şeyhun'a ve Doğu Guta ''çatışmasızlık bölgesi''ne düzenlediği saldırılarda 15 sivil hayatını kaybetti.

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Han Şeyhun sivil savunma (Beyaz Baretliler) müdürü Hacı Yusuf, yaptığı açıklamada, Esed rejimine ait uçakların Han Şeyhun'a vakum bombasıyla saldırı düzenlediğini, sivil savunma görevlilerinin enkaz altından 8 ceset çıkardığını söyledi. 

12 yaralının olduğunu belirten Yusuf, ölü sayısının artmasından endişe ettiklerini dile getirdi.

Bu arada, rejim uçakları, İdlib'in güney kırsalındaki El Hilbe köyündeki sığınmacı kampına da saldırdı, 1 sivil öldü. 

DOĞU GUTA "ÇATIŞMASIZLIK BÖLGESİ"NE SALDIRI

Rejim güçlerinin Doğu Guta ''çatışmasızlık bölgesi''ne düzenlediği saldırılarda ise 7 sivilin öldüğü, 11 sivilin yaralandığı bildirildi. 

Doğu Guta bölgesindeki Sivil Savunma Basın Sorumlusu Ömer Ebu Ubeyde, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Esed rejimi güçlerinin Doğu Guta bölgesindeki Duma ilçesi ile Misraba beldesine kara ve havadan saldırdığını söyledi. 

Saldırılarda Misraba'da biri çocuk 2 ve Duma'da 5 sivilin yaşamını yitirdiğini ifade eden Ubeyde, saldırılarda 3 sivil savunma çalışanıyla birlikte 11 sivilin yaralandığını aktardı.

''ESED SİVİLLERDEN İNTİKAM ALIYOR'' 

Bu arada Doğu Guta bölgesindeki Yerel Koordinasyon Komitesi üyesi Yusuf el Bustani de, ''Esed rejimi Doğu Guta bölgesindeki cephe hatlarında verdiği kayıplardan dolayı sivillere saldırarak intikam alıyor. Rejim güçleri Cobar ve Ayn Terma'ya sızmaya çalıştı, sızmada başarılı olmayan rejim güçleri sivil yerleşim yerlerine saldırarak muhaliflerden intikam almaya çalışıyor.'' diye konuştu.



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