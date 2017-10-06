AKPM Başkanı Agramunt istifa etti

Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi (AKPM) Başkanı Pedro Agramunt'un görevi bıraktığı bildirildi.
Avrupa Konseyinin yazılı açıklamasında, Agramunt'un gönderdiği mektupla AKPM başkanlığından istifa ettiği belirtildi.
Agramunt'un temsil yetkisi, mart ayı sonunda Rusya Parlamentosunun alt kanadı Duma üyeleriyle Suriye'yi ziyaret ederek Beşşar Esed ile görüşmesinin ardından elinden alınmıştı.
Yolsuzluk ve siyasi skandal iddiaları sonrası AKPM yönetmeliğinde yapılan değişiklikle pazartesi günü başlayacak AKPM güz dönemi Genel Kurulu'nda, Agramunt'un görevden alınması amacıyla bir oturum düzenlenecekti. Avrupa Konseyi, İspanyol politikacı Agramunt'un istifasının ardından bu oturumun iptal edildiğini duyurdu.
AKPM Başkanlığı'na Ocak 2016'da seçilen Agramunt, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Bugün, kişisel sebeplerle AKPM Başkanlığı'ndan ayrılma kararı aldım." ifadelerini kullandı.
Agramunt'un yerine AKPM kuralları gereği, en yaşlı Başkan Yardımcısı olan İngiliz Sir Roger Gale geçecek. AKPM başkanlığı için bir sonraki Genel Kurul'da seçim yapılacak.
Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi Başkanı Agramunt'un istifasını sunduğu duyuruldu
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