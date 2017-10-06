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18:27, 06 Ekim 2017 Cuma

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Türkiye ile Venezuela arasında 5 anlaşma imzalandı
Türkiye ile Venezuela arasında 5 anlaşma imzalandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ikili ve heyetlerarası görüşmelerin ardından basın toplantısı düzenledi. Toplantı çerçevesinde iki ülke arasında 5 anlaşma imzalandığı bildirildi.

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde baş başa ve heyetler arası gerçekleştirdikleri görüşmelerin ardından ortak basın toplantısı düzenledi. 

Maduro'yu Türkiye'de ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kıymetli dostum" diyerek hitap ettiği Maduro'nun Venezuela'dan devlet başkanı düzeyinde Türkiye'ye ilk resmi ziyareti gerçekleştirdiğini söyledi. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sayın Maduro'ya ve beraberindeki değerli heyet üyelerine şahsım ve milletim adına en kalbi duygularla 'Ülkeme hoşgeldiniz' diyorum." ifadelerini kullandı.

Maduro'nun geçen yıl ekim ayında İstanbul'da düzenlenen Dünya Enerji Kongresi'ne katıldığını ve daha önce de Türkiye'yi Venezuela'dan ziyaret eden ilk dışişleri bakanı olduğunu söyleyen Erdoğan, Maduro ile Astana'da düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı Toplantısı'nda da bir araya geldiklerini ve iki ülke arasındaki ilişkileri değerlendirme fırsatı bulduklarını belirtti.

Ortak İşbirliği Komisyonu'nun ikinci toplantısının en kısa zamanda yapılması konusunda da mutabakata vardıklarını anımsatan Erdoğan, bugün ilk toplantısı 2011 yılında Karakas'ta yapılan komisyonun ikinci toplantısının da icra edildiğini dile getirdi. 

Maduro ile ikili ve heyetlar arası görüşmeler yaptıklarını, görüşmelerin verimli olduğuna inandığını dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ortak İşbirliği Komisyonu sırasında alınan kararlar hakkında da bakanımdan gerekli bilgileri aldım. Ortak İşbirliği Komisyonu sonuç deklarasyonunda bu konularda alınan kararlara yer veriliyor." diye konuştu.  

5 ANLAŞMA İMZALANDI

Ziyaret vesilesiyle bir süredir müzakaresi süren 5 anlaşmanın da imzalandığını anlatan Erdoğan, "Böylece Ekonomik İşbirliği Anlaşması'na Karma Ekonomik Komisyon mekanizmasını kuran anlaşma olması nedeniyle ayrı bir önem veriyoruz." diye konuştu. 

Görüşmelerinde özellikle enerji ve ticaret alanındaki iş birliğini geliştirmek amacıyla atılabilecek adımları değerlendirdiklerini belirten Erdoğan, bunun yanı sıra tarım, madencilik, turizm, ulaştırma, kalkınma iş birliği, savunma sanayisine yönelik neler yapılabileceğini ele aldıklarını, görüş alışverişinde bulunduklarını söyledi.

"TÜRK HAVA YOLLARI, VENEZUELA HALKINI YALNIZ BIRAKMADI"

Türk Hava Yollarının 2016 Aralık ayından bu yana İstanbul-Havana-Karakas hattında seferler düzenlediğini bildiren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Birçok havayolu şirketi, seferlerini durdurmasına rağmen Türk Hava Yolları, Venezuela halkını yalnız bırakmadı. Türk Hava Yolları uçuşlarının daha etkin hale getirilebilmesi için özellikle değerli dostumdan bazı taleplerimiz de oldu. Önümüzdeki dönemde iki ülke arasında bu konuda bir anlaşma imzalanması için de müzakereler ayrıca sürüyor." ifadelerini kullandı.  

Ziyaret vesilesiyle Ankara'da iki ülke iş adamlarının katılımıyla iş forumu ve ihraç ürünleri sergisi düzenlendiğini hatırlatan Erdoğan, nisan ayında da Türkiye İhracatçılar Meclisi ve Ekonomi Bakanlığı organizasyonunda bir ticaret heyetinin Venezuela'yı ziyaret ettiğini ve iş forumu düzenlediğini söyledi.  

KARAKAS'A YUNUS EMRE KÜLTÜR MERKEZİ

Kültürel alanda da ilişkilerin hızla gelişmekte olduğunu vurgulayan Erdoğan, "Karakas'ta yakın zamanda Yunus Emre Kültür Merkezi açılması konusunda Sayın Başkan'la mutabık kaldık." dedi. 

Erdoğan, şöyle devam etti:

"Ankara Üniversitesinde Simon Bolivar Kürsüsü'nün yakın bir zaman içinde kurulacak olması da sevindiricidir. Geçtiğimiz yıl Dışişleri eski Bakanı Sayın Rodriguez, bizden Venezuela'da bir Türk camisi inşa edilmesi yönünde talepte bulunmuştu. Biz de bu talebi gerçekleştirmekten bahtiyarlık duyacağımızı ifade etmiştik. Bugün yine Sayın Başkan'la bu konuyu da görüşme fırsatını buldum. İnşallah Karakas'ta uygun bir arsa tahsisi yapılması halinde ülkemizin geleneksel mimarisini yansıtan güzel bir eser inşa edeceğiz. Sayın Maduro da bu süreçte gerekli desteği vereceğini şahsıma ifade ettiler." 

Venezuela'nın Latin Amerika bölgesinde değer verdikleri bir ortak olduğuna dikkati çeken Erdoğan, bu yıl Venezuela'ya ilk Türk büyükelçisinin atanmasının 60'ıncı yıl dönümü olduğunu, kısa süre içinde de Karakas'a atanan yeni büyükelçinin görevine başlayacağını söyledi.

"TÜRKİYE'NİN BÖLGEYE YÖNELİK DIŞ POLİTİKASININ PARAMETRELERİ BELLİDİR"

Türkiye'nin Latin Amerika ve Karayipler bölgesiyle ilişkilerinin her geçen gün daha gelişip zenginleştiğine işaret eden Erdoğan, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Türkiye'nin bölgeye yönelik dış politikasının parametreleri bellidir. Biz hiçbir ayrım yapmadan tüm Latin dostlarımızın barış, huzur ve esenlik içinde yaşamasını arzu ediyoruz ve dış müdahalelerin de doğru olmadığını özellikle gerek diplomasimizin, gerekse uluslararası pokitikamızın bir gerçeği olduğunu da ortaya koymakta fayda görüyorum. Özellikle ticari olarak ilişkilerimizi 'kazan-kazan' temelinde ilerletmek istiyoruz. Halkın iradesinin üstünde bir güç olmadığına inanıyor, dış müdahalelerin çoğu zaman sorunları daha da derinleştirdiğini düşünüyoruz. Temennimiz, Venezuela'da son dönemde yaşanan sorunların suhuletle, diyalog ve uzlaşma ile özellikle çözüme kavuşturulmasıdır. Türkiye, bu süreçte gereken desteği vermeye hazırdır."

Erdoğan, bölgede açacakları büyükelçiliklerle diplomatik misyon sayısını 15'e çıkaracaklarını belirterek, böylece Türkiye'nin bölgedeki en geniş temsil ağına sahip ülkeler arasına gireceğini bildirdi. 

Konuşmasının sonunda Maduro ve heyetine teşekkürlerini ileten Erdoğan, "Venezuela halkının içinde bulunduğu zorlu süreci bir an önce atlatmasını da temenni ediyorum. Ziyaretlerin ülkelerimiz için hayırlara vesile olmasını diliyor, en kısa zamanda ben de Venezuela'yı ziyaret etmenin hasreti içerisinde olduğumu ifade etmek istiyorum." diye konuştu.

İMZALANAN MUTABAKAT ZAPTI VE ANLAŞMALAR

Basın toplantısı öncesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Venezuela Devlet Başkanı Maduro huzurunda gerçekleştirilen tören ile iki ülke arasındaki mutabakat zaptı ve anlaşmalar imzalandı.

Buna göre, "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Bolivarcı Venezuela Cumhuriyeti Hükümeti arasında Güvenlik İşbirliği Anlaşması", Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Venezuela Dışişleri Bakanı Jorge Alberto Arreaza Monserrat tarafından imzalandı.

"Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Bolivarcı Venezuela Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Ticaret ve Ekonomik İşbirliği Anlaşması"na da Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci ile Venezuela Ekonomi ve Maliye Bakanı Ramon Augusto Lobo Moreno imza koydu.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ile Venezuela Üretken Tarım ve Toprak Bakanlığı arasında "Tarım Alanında Mutabakat Zaptı", Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba ile Venezuela Üretken Tarım ve Toprak Bakanı Wilmar Alfredo Castro Soteldo tarafından imza altına alındı. 

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Venezuela Kültür Bakanlığı arasında "Turizm Alanında İşbirliği Programı" da Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş ile Venezuela Dışişleri Bakanı Jorge Alberto Arreaza Monserrat tarafından imzalandı.

İki ülke arasında hava hizmetleri alanındaki anlaşma, Ulaştırma Bakanlığı Sivil Havacılık Genel Müdürü Bahri Kesici ile Venezuela Ekonomiden Sorumlu Dışişleri Bakan Yardımcısı Ramon Gordils tarafından imza altına alındı.



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