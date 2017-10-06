Ankara'da pazar günü bazı yollar trafiğe kapatılacak

Ankara Valiliği, MHP'nin Ankara Spor Salonu'ndaki programı nedeniyle pazar günü bazı yolların trafiğe kapatılacağını duyurdu
Ankara Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, MHP'nin 8 Ekim Pazar günü 11.00-17.00 saatlerinde Ankara Spor Salonu'nda program gerçekleştireceği belirtildi.
Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Program nedeniyle pazar günü saat 08.00'den program sona erene kadar Cumhuriyet Caddesi (Gar-Baruthane kavşakları arası), Gar ile Ulaştırma kavşakları arası Yenimahalle istikameti yan varyantı (alt geçit hariç) araç trafiğine kapatılacaktır. Vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamamaları için trafiğe kapanacak yollar ile metro ulaşım durumunu dikkate almalarının faydalı olacağı değerlendirilmektedir."
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