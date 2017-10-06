Yunanistan'da greve giden hemşireler diplomalarını yaktı

Yunanistan'da kemer sıkma önlemlerine karşı çıkan bazı hemşireler, bir günlük greve giderek, hükümet karşıtı gösteri düzenledi.
Atina kent merkezinde, hükümetin sağlık alanındaki düzenlemelerini protesto amacıyla toplanan hemşireler, Sağlık Bakanlığı binasına yürüdü.
Grevdeki hemşireler, "Memorandum hükümeti devrilsin" yazılı pankart açarak, "Diplomalarımıza dokunmayın" sloganı attı.
Hükümetin sağlık reformuna karşı çıkan hemşireler ayrıca, diplomalarının kopyalarını yakarak tepkilerini dile getirdi.
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