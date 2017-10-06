Güncelleme: 19:06, 06 Ekim 2017 Cuma

Celal Talabani son yolculuğuna uğurlandı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Almanya'da tedavi gördüğü hastanede salı günü ölen eski Irak Cumhurbaşkanı ve Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB) Genel Sekreteri Celal Talabani, Süleymaniye'de defnedildi.

Süleymaniye Uluslararası Havalimanı'na getirilen Talabani'nin naaşı, resmi karşılama töreninin ardından cenaze aracı içerisinde Ulu Cami'ye, oradan da Debaşan bölgesine getirildi.

Süleymaniye'nin yanı sıra Erbil, Duhok ve Kerkük'ten gelen siyah giyimli binlerce kişi, ellerinde Talabani posterleri taşıyarak, cenazenin toprağa verileceği güzergaha yürüdü.

Kentin birçok yerine "Uğurlar Olsun Mam (Amca) Celal" yazılı posterler, siyah flamalarla KYB bayraklarının asıldığı görüldü. Muhtemel bir terör saldırısına karşı birçok cadde trafiğe kapatılırken, emniyet güçlerince yoğun güvenlik önlemleri alındı. Araç ve insan trafiğinden dolayı cenaze konvoyu havalimanından camiye ve orandan da Debaşan bölgesindeki tepeye yaklaşık 5 saatte ulaşabildi. Talabani'nin naaşı toprağa verilmeden önce makam odası gibi kullandığı Debaşan'daki evine son kez getirildi.

Talabani'nin naaşı, Debaşan'daki bir tepede kendisi için özel hazırlanan yere defnedildi.

Taziye kabullerinin ise 3 gün süreceği belirtildi.

Irak'ın ilk Kürt cumhurbaşkanı olan Talabani, tedavi için bulunduğu Almanya'nın başkenti Berlin'de salı günü 84 yaşında hayatını kaybetmişti.