Güncelleme: 19:13, 06 Ekim 2017 Cuma

İşgal güçleri 4 Filistinliyi yaraladı





İsrail askerlerinin Gazze sınırında 4 Filistinliyi yaraladığı bildirildi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, Cibaliye Mülteci Kampı'nın bulunduğu doğu sınırında İsrail askerleriyle Filistinli gençler arasında çıkan çatışmalarda 4 Filistinlinin gerçek ve plastik mermilerle yaralandığını belirtti. Kudra, yaralıların tedavi için ambulanslarla çevre hastanelere nakledildiğini ifade etti. İsrail, 10 yıldır abluka uyguladığı Gazze'de, sınıra 300 metre yaklaşan Filistinlilere gerçek ve plastik mermi ile müdahale ediyor.

İlgili Konular İsrail Gazze filistin

Yasal Uyarı: Yayınlanan yazı ve haberin tüm hakları Dünya Bülteni'ne aittir. Özel izin alınmadan yazı ve haber hiçbir şekilde kullanılamaz. Ancak yazı ve haberin bir kısmı aktif link verilerek alıntılanabilir.