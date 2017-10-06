Dünya Bülteni Haber Portalı

Dünya Bülteni Haber Portalı Dünya Bülteni Haber Portalı


  •  
  • RSS 
  • Twitter 
  • Facebook 
Günün Haberleri
22:07, 06 Ekim 2017 Cuma
Dış Politika
Güncelleme: 19:20, 06 Ekim 2017 Cuma

  • Paylaş
Maduro: Türkiye-Venezuela ilişkilerinde yeni bir çağ açmak istiyoruz
Maduro: Türkiye-Venezuela ilişkilerinde yeni bir çağ açmak istiyoruz

Venezuela Devlet Başkanı Maduro, "Biz Türkiye-Venezuela ilişkilerinde yeni bir çağ açmak istiyoruz. Biz farklı, daha iyi bir dünyaya inanıyor ve bunun mümkün olacağını düşünüyoruz. Sadece mümkün değil, aslında bu gerekli." dedi.

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, "Biz Türkiye-Venezuela ilişkilerinde yeni bir çağ açmak istiyoruz. Biz farklı, daha iyi bir dünyaya inanıyor ve bunun mümkün olacağını düşünüyoruz. Sadece mümkün değil, aslında bu gerekli. Dünyanın çok kutuplu, çok merkezli, hepimizin yer bulacağı yeni dönemini çiziyoruz. Bütün kültürlerin, siyasi ve ekonomik modellerin, bütün dinlerin değerli olduğundan bahsedeceğiz. Bazıları 'Medeniyetler İttifakı' diyor, biz de bunu onaylıyoruz." dedi.

Maduro, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde baş başa ve heyetler arası görüşmelerin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

Erdoğan ile hem ikili hem de heyetler arası görüşmelerin çok iyi geçtiğini, ilişkileri çeşitlendirmek ve geliştirmek için bütüncül bir iş birliği haritası oluşturduklarını dile getiren Maduro, bunun Türkiye-Venezuela ilişkileri için yeni bir dönem olacağını ifade etti.

İki ülke diplomatik ilişkilerinin 60'ıncı yılının 24 Aralık'ta kutlanacağını vurgulayan Maduro, "Siyasi ilişkilerimiz olağanüstü ancak bu 60 yıl içinde maalesef kültürel ve insani yakınlaşmada ve ortak bir vizyon belirlemede biraz geri kalmıştık ve sanırım tam da bu noktada çok önemli bir adım attık." diye konuştu. Maduro, bugün iki ülke arasında imzalanan 5 anlaşmanın da bu yeni vizyonun ilk adımı olduğunu belirtti.

İmzalanan anlaşmalardan biri olan "havacılık anlaşması"nın kendileri için çok önemli olduğunu dile getiren Maduro, "Caracas-İstanbul bağlantısının güçlenmesi için resmi, lojistik desteğimizi tamamen vereceğiz ve bu uçuş da havacılık iş birliğimizde önemli bir yer kaplayacaktır." şeklinde konuştu.

Maduro, turizm alanında da çok önemli bir iş birliği programı belirlediklerinin ve 2017-2019 yıllarını kapsayan bu programın her iki ülke için de yatırım olanakları sunacağının altını çizdi.

Başka önemli anlaşmalar da imzaladıklarını söyleyen Maduro, ticaret ve ekonomik iş birliği anlaşmasının daha ileriye gitmek için ilk adım niteliği taşıdığını, iki ülkenin ekonomi bakanları tarafından da bunun da görüşmelerine başlandığını anlattı.

Nicolas Maduro, iki ülke tarım bakanlarının imza attığı mutabakat zaptının da tarım, kalkınma ve hayvancılık alanlarını kapsayacak adımları ortaya koyduğunu belirterek, "Hepimiz biliyoruz, Türkiye'nin bu alanlarda çok önemli girişimleri var." ifadesini kullandı.

Konuk Cumhurbaşkanı, imzalanan beşinci anlaşmanın da iki ülkenin güvenliği, uluslararası suç konularını düzenleyecek "güvenlik iş birliği anlaşması" olduğunu dile getirdi.

Söz konusu anlaşmaların çok önemli olduğuna değinen Maduro, şöyle devam etti:

"Ve gerçekten çok güçlü bir irademiz var. Biz Türkiye-Venezuela ilişkilerinde yeni bir çağ açmak istiyoruz. Biz farklı, daha iyi bir dünyaya inanıyor ve bunun mümkün olacağını düşünüyoruz. Sadece mümkün değil, aslında bu gerekli. Dünyanın çok kutuplu, çok merkezli, hepimizin yer bulacağı yeni dönemini çiziyoruz. Bütün kültürlerin, siyasi ve ekonomik modellerin, bütün dinlerin değerli olduğundan bahsedeceğiz. Bazıları 'Medeniyetler İttifakı' diyor, biz de bunu onaylıyoruz. Kimse tek bir siyasi model, ekonomik model, kültürel vizyondan bahsedemez.

Tarihin, kendi halklarımızın yüzlerce yıllık kültür zenginliklerini kimse koparamaz. Biz bu dünyaya inanıyor ve attığımız her adımda bu yönde ilerlemek istiyoruz. Türkiye ile kurduğumuz ilişki de bana bunları hissettiriyor ve bu derin ikili ilişkiler çok kutuplu, çok diyaloglu, gelişimin, kalkınmanın paylaşılacağı dünyaya katkıda bulunacak. Bu yüzden Sayın Erdoğan'a teşekkür ediyorum."

"DÜNYA BEŞTEN BÜYÜKTÜR"

Maduro'nun konuşmasını tamamlamasının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuk cumhurbaşkanına İspanyolca teşekkür etti. Erdoğan, daha sonra, "Dünya beşten büyüktür." ifadelerini kullandı.



İlgili Konular Türkiye Venezuela Türkiye-Venezuela ilişkileri
Yasal Uyarı: Yayınlanan yazı ve haberin tüm hakları Dünya Bülteni'ne aittir. Özel izin alınmadan yazı ve haber hiçbir şekilde kullanılamaz. Ancak yazı ve haberin bir kısmı aktif link verilerek alıntılanabilir.

  • Paylaş

Bu habere henüz yorum eklenmedi. Yorum Eklemek için tıklayınız.

Dış Politika Haberleri
FETÖ'nün Azerbaycan'daki kilit ismi Türkiye'ye girerken yakalandı

FETÖ'nün Azerbaycan yapılanmasında önemli rol oynadığı tespit edilen F.Y.'nin, Türkiye'ye girişi sırasında yakalandığı bldirildi
Kahramanmaraş'taki FETÖ operasyonunda 16 gözaltı
Kahramanmaraş'taki FETÖ operasyonunda 16 gözaltı

Kahramanmaraş'ta FETÖ/PDY'nin asker ve polis yapılanmasına yönelik operasyonda 16 kişinin gözaltına alındığı bildirildi
Maduro Türkiye-Venezuela ilişkilerinde yeni bir çağ açmak istiyoruz
Maduro: Türkiye-Venezuela ilişkilerinde yeni bir çağ açmak istiyoruz

Venezuela Devlet Başkanı Maduro, "Biz Türkiye-Venezuela ilişkilerinde yeni bir çağ açmak istiyoruz. Biz farklı, daha iyi bir dünyaya inanıyor ve bunun mümkün olacağını düşünüyoruz. Sadece mümkün değil, aslında bu gerekli." dedi.
Ankara'da pazar günü bazı yollar trafiğe kapatılacak
Ankara'da pazar günü bazı yollar trafiğe kapatılacak

Ankara Valiliği'nden yapılan açıklamada, MHP'nin Ankara Spor Salonu'ndaki programı nedeniyle pazar günü bazı yolların trafiğe kapatılacağı belirtildi
Türkiye ile Venezuela arasında 5 anlaşma imzalandı
Türkiye ile Venezuela arasında 5 anlaşma imzalandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ikili ve heyetlerarası görüşmelerin ardından basın toplantısı düzenledi. Toplantı çerçevesinde iki ülke arasında 5 anlaşma imzalandığı bildirildi.
13 ilde FETÖ'nün TSK yapılanmasına operasyon 21 gözaltı
13 ilde FETÖ'nün TSK yapılanmasına operasyon: 21 gözaltı

Kocaeli merkezli 13 ilde FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında 20'si muvazzaf asker 21 şüpheli yakalandı
Yeni Asya gazetesinin etkinliği yasaklandı
Yeni Asya gazetesinin etkinliği yasaklandı

Ankara Valiliğince, Yeni Asya gazetesi tarafından pazar günü Kocatepe Camisi'nde düzenlenmesi planlanan etkinliğe katılacaklara yönelik provokasyon ihtimali üzerine yasaklandığı bildirildi.
Dink cinayeti davasında 5 tahliye
Dink cinayeti davasında 5 tahliye

Dink cinayetinde kamu görevlilerinin ihmali davası"nda mahkeme tutuklu sanıklardan 5'inin tahliyesini kararlaştırdı
Aydın'da 48 şirkete kayyum atandı
Aydın'da 48 şirkete kayyum atandı

Aralarında Uğur Soğutma Makinaları ve Uğur Motorlu Araçlar AŞ'nin de bulunduğu 48 şirkete kayyum atandı
DHKP-C üyesi İspanya'da yakalandı
DHKP-C üyesi İspanya'da yakalandı

İspanya İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 40 yaşındaki Hüseyin Ç'nin jandarma tarafından yakalandığı ve Madrid'deki Ulusal Mahkemeye gönderileceği belirtildi.
MÜSİAD Vizyoner 17 Sektörler Zirvesi başlıyor
MÜSİAD Vizyoner’17 Sektörler Zirvesi başlıyor

11-12 Ekim 2017 tarihleri arasında ikincisi yapılacak olan MÜSİAD Vizyoner’17 Sektörler Zirvesi dönüşüm kavramını iredeleyecek
İTO fütüristleri ağırlayacak
İTO, fütüristleri ağırlayacak

Dünyanın üç önemli fütüristi gelecek öngörülerini 11 Ekim'de 'futuristanbul'da açıklıyor
Ankara ve Balıkesir Belediye Başkanları hakkında açıklama
Ankara ve Balıkesir Belediye Başkanları hakkında açıklama

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün yaptığı görüşmeye ilişkin açıklama yapıldı.
Muğla'da aranan 2 PKK'lı bulundu
Muğla'da aranan 2 PKK'lı bulundu

Muğla'da dünden beri aranan iki PKK ile sıcak temas yaşandı
İmam Hatip öğrencileri Harvard'dan ders alıyor
İmam Hatip öğrencileri Harvard'dan ders alıyor

Üsküdar Tenzile Erdoğan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri, Harvard Üniversitesinden online ders alıyor
FETÖ'nün quot hususi quot lerine operasyon
FETÖ'nün "hususi"lerine operasyon

İzmir merkezli 19 ilde düzenlenen operasyonda, örgütün emniyet ve TSK'daki mensuplarından sorumlu 23 zanlı yakalandı. Şüphelilerin, örgüte öğrencilik yıllarından itibaren girip daha sonra özel önemle yetiştirilen ve örgüt hiyerarşisinde "hususi" olarak anılan seviyeye ulaşmış kişiler olduğu belirtildi

Haberler

Türkiye ile Venezuela arasında 5 anlaşma imzalandı
Türkiye ile Venezuela arasında 5 anlaşma imzalandı

Rotterdam'da Türk kökenli Özan 'yılın ilkokul öğretmeni' seçildi
Rotterdam'da Türk kökenli Özan 'yılın ilkokul öğretmeni' seçildi

Dışişleri Bakanlığı'ndan ABD'ye cevap
Dışişleri Bakanlığı'ndan ABD'ye cevap

Venezuela Cumhurbaşkanı Maduro, Türkiye'ye geliyor
Venezuela Cumhurbaşkanı Maduro Türkiye'ye geliyor

'Türkiye ile İran, Suriye ve Irak'ın istikrarında önemli bir rol oynuyor'
Türkiye ile İran Suriye ve Irak'ın istikrarında önemli bir rol

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran Dini Lideri Hamaney ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan İran Dini Lideri Hamaney ile görüştü

Avustralya Parlamentosu üyelerinden TBMM'ye ziyaret

Cumhurbaşkanı Erdoğan İran'da
Cumhurbaşkanı Erdoğan İran'da






Türkiye
Dünya
Dubam
Haber Analiz
Röportaj
Kültür Sanat
Tarih Dosyası

Aile-Sağlık-Eğitim
Hayatın İçinden
Türkiye ve Dünya gündemi


Ekonomi
Bilim Teknoloji
Hac
Günün Haberleri
Foto Galeri
Video Galeri
Yazarlar


e-kitaplık
Dosya
Çevre ve İklim
Bize ulaşın
Sitene Ekle
Künye
RSS
iPhone Uygulama
Android Uygulama


 