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Güncelleme: 19:28, 06 Ekim 2017 Cuma

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Kahramanmaraş'taki FETÖ operasyonunda 16 gözaltı
Kahramanmaraş'taki FETÖ operasyonunda 16 gözaltı
Foto: Arşiv

Kahramanmaraş'ta FETÖ/PDY'nin asker ve polis yapılanmasına yönelik operasyonda 16 kişinin gözaltına alındığı bildirildi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Kahramanmaraş'ta, FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında 16 kişi gözaltına alındı.

Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ/PDY'nin asker ve polis yapılanmasına yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında 16 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince kentte farklı adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda 16 kişi gözaltına alındı.

Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyale el konuldu.

Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, emniyete götürüldü.

Operasyonun devam ettiği, gözaltı sayısının artacağı kaydedildi.



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