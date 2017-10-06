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22:07, 06 Ekim 2017 Cuma
Avrupa
Güncelleme: 19:39, 06 Ekim 2017 Cuma

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İspanya'dan Katalonya'ya ekonomik yaptırım
İspanya'dan Katalonya'ya ekonomik yaptırım

İspanya hükümeti, Katalonya'daki merkez binalarını ülkenin başka bölgelerine taşımak isteyen firmalara kolaylık sağlamak amacıyla kanun hükmünde kararname çıkardı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

İspanya hükümeti, Katalonya Özerk Yönetimi Hükümeti'nin tek taraflı bağımsızlık ilan etme girişimlerini durdurmak üzere bu bölgeye ciddi ekonomik yaptırımlar uygulamaya başladı.

Ekonomi Bakanı Luis de Guindos, Bakanlar Kurulu toplantısından sonra gazetecilere, firmaların merkez binalarını Katalonya dışındaki başka kentlere çekmek istemeleri halinde bu sürecin hızlandırılabilmesi için kanun hükmünde kararname çıkardıklarını açıkladı.

De Guindos, "İş dünyasında belirsizlik ve kaygı yaratan, sorumsuz bir siyasetten dolayı çok sayıda önemli şirketin merkez binalarını Katalonya'dan çıkarmasını üzüntüyle izliyoruz." dedi.

Hükümet olarak her zaman Katalonya'daki şirketlerin yanında olacak adımlar atacaklarını dile getiren De Guindos, Sabadell Bankası veya biyoteknoloji firması Oryzon gibi firmaların merkez binalarını Barselona'nın dışına çıkarma kararlarının bu kurumların kendi isteği olduğunu söyledi.

Öte yandan bağımsızlık yanlısı girişimlerden tedirginlik duyan Caixa Bankası, Gas Natural ve Freixenet şirketlerinin de merkez binalarını Barselona'dan taşımaya yönelik çalışma başlattıkları bildirildi.

Hükümet Sözcüsü Inigo Mendez de Vigo da Katalonya yerel yönetiminin bağımsızlık iddiasıyla attığı tüm adımları önlemek için "zamanında ve tüm İspanyolların yararına olacak kararlar almayı sürdüreceklerini" ifade etti.

De Vigo, Katalonya Özerk Yönetim Hükümeti'ne, "Yasallığa dönün. Eğer bunu yaparsanız karşılıklı oturup konuşmaya başlayabiliriz." çağrısında bulundu.

IMF'DEN YATIRIMCILARLA İLGİLİ UYARI

Bu arada Uluslararası Para Fonu (IMF) da Katalonya'daki bağımsızlık hareketlerinin İspanya ekonomisi için belirsizliğe neden olabileceği uyarısı yaptı.

IMF'nin Washington'daki merkez binasında İspanya ekonomisiyle ilgili yıllık raporunu sunan IMF İspanya Masası Şefi Andrea Schaechter, "Katalonya'daki belirsizliğin ve gerilimin uzaması, yatırımcıların kararlarına ve güvenlerine etki edebilir." değerlendirmesinde bulundu.

PUİGDEMONT'TAN YENİ GİRİŞİM

Katalonya Özerk Yönetim Hükümeti Başkanı Carles Puigdemont, Katalonya Yerel Parlamentosunda 9 Ekim'de yapılmak istenen Genel Kurul oturumunun Anayasa Mahkemesinin kararıyla askıya alınmasının ardından 10 Ekim'de Katalan Parlamentosu Genel Kurulunda konuşma talebinde bulundu.



İlgili Konular katalonya ispanya
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