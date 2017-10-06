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22:06, 06 Ekim 2017 Cuma
Avrupa
Güncelleme: 19:49, 06 Ekim 2017 Cuma

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Avusturya'da burkalı genç kıza taciz
Avusturya'da burkalı genç kıza taciz
Foto: Arşiv

Viyana'da metro istasyonunda Avusturyalı iki kadın, burkalı Müslüman bir genç kızı sözle taciz etti

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Avusturya'nın başkenti Viyana'da burka giyen bir genç kız hakkında, yasaları ihlal ettiği gerekçesiyle polis tarafından tutanak tutuldu.

Avustuya basınında yer alan haberlere göre, Viyana'da bir metro istasyonunda, 41 ve 26 yaşlarındaki iki kadın, Müslüman bir genç kızı 1 Ekim'de yürürlüğe giren burka yasağını ihlal ettiği gerekçesiyle sözle taciz etti.

Müslüman genç kız ile Avusturyalı kadınlar arasında çıkan tartışmanın arbedeye dönüşmesi üzerine olay yerine polis çağırıldı.

Güvenlik güçleri, arbade sırasında Avusturyalı iki kadını iterek yere düşürdüğü ve burka yasağına muhalefet ettiği suçlamasıyla Müslüman genç kız hakkında tutanak tuttu.

Polis Sözcüsü Daniel Fürst, konuya ilişkin basına yaptığı açıklamada, örtülü kadının polise direnmediğini ve kimlik tespiti için yüzünü açtığını söyledi.

Fürst ancak karşı tarafın şikayeti üzerine, Müslüman genç kız hakkında hem burka yasağına muhalefet ettiği hem de tartıştığı iki kadını iterek düşmelerine neden olduğu gerekçesiyle yasal işlem yapıldığını aktardı.

Topluma açık yerlerde yüzün tanınmayacak şekilde tekstil ya da maske, kask gibi unsurlarla örtülmesini yasaklayan kanun, ülkede yaşayan yerleşik yabancılar başta olmak üzere, Avusturya'ya gelecek turist, Birleşmiş Milletler (BM) Viyana Ofisi, OPEC, AGİT gibi kurumlarda çalışan bürokratları da kapsıyor.

Burka yasağına uymayanlar 150 avro para cezasına çarptırılırken, yüzünü açmamakta direnenler kimlik tespiti yapılmak üzere polis merkezlerine götürülebiliyor.

Söz konusu yasak, Dışişleri ve Entegrasyon Bakanı Sebastian Kurz tarafından uyum yasası kapsamında tasarılaştırılarak hükümet programına alınmış, daha sonra mecliste yapılan oylamayla kanunlaştırılmıştı.



İlgili Konular Avusturya'da burka yasağı Avusturya
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