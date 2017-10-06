FETÖ'nün Azerbaycan'daki kilit ismi Türkiye'ye girerken yakalandı

Maduro: Türkiye-Venezuela ilişkilerinde yeni bir çağ açmak istiyoruz

Venezuela Devlet Başkanı Maduro, "Biz Türkiye-Venezuela ilişkilerinde yeni bir çağ açmak istiyoruz. Biz farklı, daha iyi bir dünyaya inanıyor ve bunun mümkün olacağını düşünüyoruz. Sadece mümkün değil, aslında bu gerekli." dedi.