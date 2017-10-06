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20:44, 06 Ekim 2017 Cuma

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Rusya ile Suudi Arabistan askeri sistemler için anlaştı
Rusya ile Suudi Arabistan askeri sistemler için anlaştı

Suudi Arabistan, Rusya'dan ileri teknolojiye sahip askeri sistemlerin satın alınması ve ülkede üretilmesi için işbirliği anlaşması imzaladı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Suudi Arabistan'ın, Rusya'dan ileri teknolojiye sahip askeri sistemleri satın almak ve ülkede üretmek için işbirliği anlaşması imzaladığı bildirildi.

Suudi Arabistan Askeri Sanayi şirketinden yapılan ve resmi haber ajansı SPA'da yayımlanan haberde, Suudi Arabistan Savunma Bakanlığının Rusya'nın savunma sanayi alanında önde gelen firması Rosoboronexport ile ileri düzey savunma sanayi ürünlerinin ve silah sistemlerinin satın alınması, ortak üretim yapılması ve eğitimin verilmesi konusunda işbirliği anlaşmaları imzaladığı belirtildi.

Haberde, işbirliği anlaşması gereği TOS-1A Füze fırlatıcıları, Kornet-EM Roket fırlatıcıları, AK-103 saldırı tüfeği, S-400 Hava Savunma Sistemlerinin satın alınacağı ifade edildi.

Rosoboronexport ile yapılan anlaşmayla Rusya tarafının teknoloji transferi ve sanayilerinin yerlileştirilerek sürdürülebilir olması konusunda çalışmalar yürütüleceği, bu çalışmaların Suudi Arabistan'ın savunma sanayi ürünleri üretimi ve gelişimi konusunda önemli bir atılımın temelini oluşturacağı kaydedildi.



İlgili Konular Suudi Arabistan rusya S-400
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