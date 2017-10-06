Güncelleme: 21:45, 06 Ekim 2017 Cuma

Suriyeli anne-kız Barakat cinayetinin şüphelisi tutuklandı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Suriyeli aktivist Oruba Barakat ile gazeteci kızı Halla Barakat'ı öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli A.B,'nin çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandığı bildirildi.

Suriyeli aktivist Oruba Barakat (60) ile gazeteci kızı Halla Barakat'ı (22) öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli A.B, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Bursa'da yakalanan ve savcılıktaki ifadesinin ardından tutuklanması talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edilen şüpheli A.B'nin sorgusu tamamlandı.

Nöbetçi Anadolu 4. Sulh Ceza Hakimliği, şüpheli A.B'nin, "kasten adam öldürme" suçundan tutuklanmasına karar verdi.

Şüpheli A.B'nin cinayetleri işlediğini itiraf ettiği hakimlikteki sorgusunda, "Oruba ve Halla Barakat'ı ben öldürdüm. Kabul ediyorum. İkisi de benim akrabam olur. Oruba babamın amcasının kızıdır. Ben Suriye'de iken babam ve ağabeyim savaşta öldü. Ben de Esed ordusuna katılmam için bana yapılan baskıdan kurtulmak amacıyla kaçmaya karar verdim. O sırada akrabam olan Oruba Türkiye'ye gelmem halinde yanına gidebileceğime dair bana haber gönderdi. Bunun üzerine kaçak yollardan Türkiye'ye geldim. Oruba'nın yanına gittim. Onun yanında işe girdim." dediği belirtildi.

Oruba Barakat'ın kendisini yanında çalıştırmasına ve akrabası olmasına rağmen vadettiği ücreti ödemediğini iddia eden şüpheli A.B'nin sorgusunda şunları anlattığı kaydedildi:

"Sonra yanından ayrıldım başka işlerde çalıştım. Bir süre sonra tekrar haber gönderip 'gel paranı vereceğim' dedi. Olay günü evine gittim. Gece onun evinde kaldım. Sabah olunca paramı istedim. 'Parayı başkalarına verdim sana verecek param kalmadı' dedi. Bunun üzerine sinirlendim. 'Hem beni yanına çağırıp hem çalıştırıp, hem de paramı vermiyorsun' diye kızarak bağırdım. Bunun üzerine bana tokat attı. Ben de kendisini ittim. Evden çıkmadan önce mutfağa giderek bıçak aldı ve öfkeyle bana doğru geldi. Elinden tutup bileğini büktüm ve bıçağı aldım. Sürekli bağırmaya başlayınca, bıçak çekmesinin verdiği öfkeyle boğazını keserek onu öldürdüm. O anda banyoda olan kızı Halla Barakat olduğumuz yere geldi. Annesini kanlar içinde görünce çığlık atıp bağırmaya başladı. Susmasını istedim. Fakat beni dinlemedi. 'Sus yoksa seni de öldürürüm' dedim. Fakat bağırmaya devam etti. Bunun üzerine Halla'nın da boğazını keserek öldürdüm. Elimdeki bıçağı mutfağa bırakıp çıktım. Bursa'ya gittim. Bu iş için beni azmettiren hiç kimse olmadı. Olaydan dolayı pişmanım. Onları öldürmek istemezdim. Kendisi elinde bıçak ile üzerime gelince bu olay gerçekleşti."