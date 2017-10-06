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Fransa'nın Strazburg kentinde bomba alarmı
Fransa'nın Strazburg kentinde bomba alarmı
Foto: Arşiv

Fransa'nın Strazburg kentinde bomba ihbarının ardından şehir merkezindeki bazı iş yerleri ve alışveriş merkezleri boşaltıldı, tramvay seferleri iptal edildi.

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Fransa'nın Strazburg kentinde bir kişinin bomba ihbarında bulunmasının ardından şehir merkezindeki bazı iş yerleri ve alışveriş merkezleri boşaltıldı, tramvay seferleri iptal edildi.

Strazburg Valiliğinden yapılan açıklamada, şehrin merkezindeki Kleber Meydanı, bazı iş yerleri ve Maison Rouge Alışveriş Merkezi'nin bomba ihbarı nedeniyle boşaltıldığı, çok sayıda hattın birleştiği Homme de Fer tramvay istasyonunda seferlerin iptal edildiği belirtildi.

Bomba ihbarı üzerine bölgedeki birçok sokak güvenlik çemberine alındı.

Kleber Meydanı ve Maison Rouge Alışveriş Merkezi'ndeki mağazalar yerel saatle 19.00 (TSİ 20.00) itibarıyla kapatıldı.

Güvenlik kaynakları, bölgede çok sayıda iş yeri ve kapalı otoparkta bomba arama çalışmaları yapıldığını bildirdi.

Söz konusu alışveriş merkezinde yer alan AFP Strazburg Ofisi'ni telefonla arayan kimliği belirlenemeyen bir kişinin, "Defolun, bir saat süreniz var, yoksa patlayacak." ifadelerini kullandığı ve daha sonra bölgede polis operasyonunun başladığı öğrenildi.

Strazburg Valiliği, özel birlikler tarafından yürütülen operasyonda ihbarı yapan kişinin yakalandığını ve operasyonun sona erdiğini açıkladı. 

Açıklamada, yerel saatle 22.00'den itibaren vatandaşların evlerine giriş ve çıkışlarının normale döndüğü, bölgedeki güvenlik çemberinin de kaldırıldığı belirtildi.



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