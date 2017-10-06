Güncelleme: 02:50, 07 Ekim 2017 Cumartesi

Laodikya'da 'bin 500 yıl sonra' meclis toplantısı yapıldı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Denizli'de, Merkezefendi Belediyesinin ekim ayı meclis toplantısı, MÖ 3'üncü yüzyılda kurulduğu bilinen Laodikya Antik Kenti'nde yapıldı.

Belediye Başkanı Muhammet Subaşıoğlu'nun yönettiği toplantıda, yeni yapılacak caddeye, Batman'ın Kozluk ilçesinde bulunan okuldaki karne töreninin ardından evine giderken PKK'lı teröristlerce şehit edilen müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın'ın adının verilmesi gündeme alındı. Toplantıda 20 gündem maddesi görüşüldü.

Laodikya Antik Kenti Kazı Başkanı Prof. Dr. Celal Şimşek, toplantının sonunda meclis üyelerine çalışmalarla ilgili bilgi verdi.

Subaşıoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, antik kentte 1500 yıl sonra şehrin sorunlarının konuşulduğunu söyledi.

Toplantının yapıldığı bölgede geçmiş dönemlerde de sosyal, siyasal ve ticari alanda kararlar alındığına dikkati çeken Subaşıoğlu, şunları dile getirdi:

"Burası şehrin toplandığı, ticaretin yapıldığı yer. Biz de bu şehri daha fazla açığa çıkarabilmek adına, kazıların sürdürülebilmesi adına geçtiğimiz dönemde Denizli Valiliğimizle bir proje yaptık. Bir milyon liralık bir katkı ile buradaki kazıların yapılması konusunda bir katkı sağladık. İnşallah bundan sonra da bu katkıyı devam ettirmek istiyoruz. Bugün belediye meclis üyesi arkadaşlarımızla hem burayı yerinde gördük hem de burada temsili bir meclis toplantısını kazıların yapıldığı alanda gerçekleştirdik."

"BİN 500 YIL SONRA İLK KEZ YEREL BİR BELEDİYEMİZ TABİRİ CAİZSE TARİHİ CANLANDIRDI"

Prof. Dr. Şimşek de Laodikya'nın, Türkiye ve Denizli'nin önemli bir değeri olduğunu anlatarak, 2,5 aylık çalışma sonrası 150 metrelik caddeyi yeniden ayağa kaldırdıklarını söyledi.

Çalışmaları Denizli Valiliği ve Merkezefendi Belediyesinin desteğiyle yaptıklarını ifade eden Şimşek, şunları kaydetti:

"MÖ 250 yıllarından itibaren burada meclisin toplandığını ve kararların alındığını biliyoruz. En son toplantının da MS 5'inci yüzyılda yapıldığını biliyoruz. Çünkü 5'inci yüzyıldan sonra burası bir deprem bölgesi olmasından dolayı meydana gelen depremle kent tamamen yıkılmış. Bugünkü Kaleiçi civarına taşınmış. Bin 500 yıl sonra burada ilk kez bir yerel belediyemiz, tabiri caizse tarihi canlandırdı. Burada bir meclis toplantısı yapıldı."