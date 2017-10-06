Güncelleme: 01:48, 07 Ekim 2017 Cumartesi

İtalya'dan BM Libya Özel Temsilcisi Salame'ye destek

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

İtalya Dışişleri Bakanı Angelino Alfano, Tunus'ta süren "Libya'nın siyasi diyalog sürecini" desteklediklerini bildirdi.

Bakan Alfano, Libya Devlet Yüksek Konseyi Başkanı Abdurrahman Suveyhili ile Roma'daki Dışişleri Bakanlığında baş başa görüştü. İkili, görüşmelerinin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Görüşmede, Libya'daki son gelişmeler, insan kaçakçılığıyla mücadele ve iki ülke arasındaki iş birliğini artırıcı hususları ele aldıklarını belirten Alfano, "Libya’nın kaderine Libyalılar karar vermeli. Yorucu geçen müzakere sürecinin sonucunda serbest seçimler yapılmalı. Bu nedenle biz Tunus'ta süren siyasi diyalog sürecini ve BM Özel Temsilcisi Ghassan Salame'yi destekliyoruz." dedi.

Alfano, Libya'nın siyasi istikrar sürecinin terör tehdidiyle mücadele açısından da kilit önemde olduğunu ve dolayısıyla kendilerinin bu geçiş ve istikrar süreci için çalıştıklarını söyledi.

Alfano, yasa dışı göçle mücadeleye de değinerek, "Libya'da insan kaçakçılarından kurtarılan göçmenlerin insan haklarına azami dikkatle yaklaşıyoruz." ifadesini kullandı.

Libya Devlet Yüksek Konseyi Başkanı Abdurrahman Suveyhili de "Libya'da herkes seçimlerden konuşuyor ama bu bizim en sondaki amacımız. Öncelikle anayasa referandumunda, tüm Libyalıların desteğine sahip olan ve bütün vatandaşların önünü açan, acısını azaltabilen ve güvenlik donanımına sahip güçlü bir hükümete ihtiyaç duyulmaktadır." diye konuştu.

Süveyhili, Tunus'ta, 2015'te yapılan Suheyrat Anlaşması'na dair sınırlı değişiklilerin görüşüldüğünü bildirdi.

İtalya'nın yardımları sayesinde son dönemde ülkesinde güvenlik ve düzensiz göç konusunda olumlu gelişmeler yaşandığına dikkati çeken Süveyhili, "Trablus'ta güvenlik konusunda önemli gelişmeler kaydedildi. Bu bölge ve civarında düzensiz göçte ciddi düşüş var." dedi.

Bir gazetecinin sorusu üzerine Süveyhli, "Trablus'taki Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Sabratha'da ateşkes için çalışıyor. Burada iki milis gücün çatışması vardı başlarda ama sonra nemalanmak isteyen başka gruplar da dahil oldu. UMH, çatışmayı çözüme kavuşturmak, ateşkese ulaşmak için müdahalesini yapıyor. Dünden bu yana durumun iyileşme gösterdiğini görmeye başladık." ifadesini kullandı.