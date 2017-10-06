ABD'den Suudi Arabistan'a füze savunma sistemi satışına onay

ABD Dışişleri Bakanlığının, Suudi Arabistan'a 15 milyar dolar değerinde THAAD füze savunma sistemi satılmasına onay verdiği bildirildi.
ABD Savunma Bakanlığına (Pentagon) bağlı Savunma Güvenlik İşbirliği Ajansı, Suudi Arabistan'a silah satışıyla ilgili yazılı bir açıklama yaptı.
Açıklamada, Dışişleri Bakanlığının, Suudi Arabistan'a 15 milyar dolar değerinde Bölge Yüksek İrtifa Hava Savunması (THAAD) füze savunma sistemi satışına onay verdiği ve konuyla ilgili olarak Kongreyi bilgilendirdiği belirtildi. Kongrenin itiraz etmemesi halinde söz konusu satışın önünde herhangi bir engel kalmayacak.
Amerikan Lockheed Martin ile Raytheon'un ana yüklenici firmalar olduğu sistemlerin satışıyla ilgili olarak ajans, "Dost bir ülkenin güvenliğinin gelişimine katkı yapmak, ABD'nin ulusal güvenlik ve dış politika amaçlarına destek olacaktır." değerlendirmesinde bulundu.
Tipik olarak 6 fırlatma platformu, 48 önleyici ve birer ateş kontrol, haberleşme ve radar ünitelerinden oluşan THAAD füze savunma sistemi, özellikle ABD'nin Kuzey Kore tehdidine karşı Güney Kore'ye konuşlandırmasıyla dünya gündeminde tartışılan konular arasında yer alıyor.
ABD Dışişleri Bakanlığı, Suudi Arabistan'a 15 milyar dolar değerinde THAAD füze savunma sistemi satılmasına onay verdi
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