Türkiye ve dünya gündeminde bugün / 7 Ekim 2017

1- Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılacağı AK Parti 26. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı, NG Güral Termal Otel'de başlayacak.
(Afyonkarahisar/10.30)
YASAMA YÜRÜTME SİYASET
1- MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, parti genel merkezinde Siyaset ve Liderlik Okulu'nun 14. dönem açılış törenine katılacak.
(Ankara/13.00)
DÜNYA-DİPLOMASİ
1- Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ndeki referandum sonuçları ve yansımaları izleniyor.
(Erbil)
2- Myanmar'ın Arakan eyaletinde Müslümanlara yönelik şiddet olayları takip ediliyor.
(Myanmar)
3- Suriye iç savaşındaki gelişmeler izleniyor.
(Şam/İdlib/Hama/Humus/Haseke)
GÜNCEL
1- Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, İmam Hatipliler Derneğinin (ÖNDER) 14. İmam Hatipliler Kurultayı'na katılacak.
(İzmir/14.00)
KÜLTÜR SANAT
1- Fethi Gemuhluoğlu'nu anma etkinliği Fatih Ali Emiri Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilecek.
(İstanbul/13.30)
SPOR
1- A Milli Futbol Takımı, Finlandiya maçı için özel uçakla bu ülkeye gidecek.
(Eskişehir/15.00)
2- Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde 2017-2018 sezonu başlayacak.
- İlk gün Fenerbahçe Doğuş-Banvit, Eskişehir Basket-İstanbul Büyükşehir Belediyespor, Galatasaray Odeabank-Gaziantep Basketbol ve TOFAŞ-Darüşşafaka maçları yapılacak.
(İstanbul/13.00/Eskişehir/15.15/İstanbul/17.00/Bursa/20.15)
3- Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi'nde 2017-2018 sezonu, Adana ASKİ-Hatay Büyükşehir Belediyespor, Çukurova Basketbol-Beşiktaş, Galatasaray-Mersin Büyükşehir Belediyespor, Fenerbahçe-OGM Ormanspor ve Abdullah Gül Üniversitesi-Bornova Beckerspor maçlarıyla start alacak.
(Adana/Mersin/14.00/İstanbul/15.00/15.30/Kayseri/16.00)
4- Futbolda Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde A, B ve H gruplarında maçlar oynanacak.
5- TFF 2. Lig'de 3, TFF 3. Lig'de 8 karşılaşma yapılacak.
6- Erkekler ve Kadınlar Hentbol Süper Ligi, 4. hafta maçlarına sahne olacak.
Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ndeki referandum sonuçları ve yansımaları izleniyor. Myanmar'ın Arakan eyaletinde Müslümanlara yönelik şiddet olayları takip ediliyor.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yu Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde resmi törenle karşılayacak.
Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le görüşecek. Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ndeki gayrimeşru referandumun yansımaları izleniyor.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tahran'a giderek, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ve İran Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney ile bir araya gelecek.
10. Uluslararası İstanbul Şiir ve Edebiyat Festivali'nin açılışı Grand Pera'da gerçekleştirilecek.
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, İran'da resmi temaslarda bulunuyor.
26. Dönem 3. Yasama Yılı, TBMM Başkanı İsmail Kahraman başkanlığında toplanacak Genel Kurulda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yapacağı açılış konuşmasıyla başlayacak.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde 10 Muharrem İftarı'na iştirak edecek. Myanmar'ın Arakan eyaletinde Müslümanlara yönelik şiddet olayları takip ediliyor.
Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ndeki referandum sonuçları ve yansımaları izleniyor. AB devlet ve hükümet başkanları, dönem başkanı Estonya’nın başkenti Tallin’de düzenlenecek “Dijital Zirve”de bir araya gelecek.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin'i resmi törenle karşılayacak.
Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, Bangladeş'te Arakanlı Müslümanların bulunduğu kampları ziyaret edecek, yapılan yardım çalışmalarını inceleyecek.
Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenecek "2017-2018 Akademik Yılı Açılış Töreni"ne katılacak
Irak Federal Mahkemesinin anayasaya aykırı olduğunu açıkladığı ve Türkler ile Araplar'ın boykot ettiği Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) tartışmalı referandumu izleniyor. Almanya'da seçim sonuçları ve yansımaları takip ediliyor.
Almanya'da genel seçim takip ediliyor. Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’ndeki referandum tartışmaları ve yansımaları izleniyor.
TBMM Genel Kurulu, Irak ve Suriye'ye sınır ötesi operasyon konusunda hükümete verilen yetkinin bir yıl daha uzatılmasına ilişkin Başbakanlık tezkeresini görüşmek üzere olağanüstü toplanacak.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, eylül ayı finansal hizmetler istatistikleri ve finansal hizmetler güven endeksini açıklayacak.