Güncelleme: 09:20, 07 Ekim 2017 Cumartesi

Türkiye ve dünya gündeminde bugün / 7 Ekim 2017





Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ndeki referandum sonuçları ve yansımaları izleniyor. Myanmar'ın Arakan eyaletinde Müslümanlara yönelik şiddet olayları takip ediliyor.

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi 1- Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılacağı AK Parti 26. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı, NG Güral Termal Otel'de başlayacak. (Afyonkarahisar/10.30) YASAMA YÜRÜTME SİYASET 1- MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, parti genel merkezinde Siyaset ve Liderlik Okulu'nun 14. dönem açılış törenine katılacak. (Ankara/13.00) DÜNYA-DİPLOMASİ 1- Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ndeki referandum sonuçları ve yansımaları izleniyor. (Erbil) 2- Myanmar'ın Arakan eyaletinde Müslümanlara yönelik şiddet olayları takip ediliyor. (Myanmar) 3- Suriye iç savaşındaki gelişmeler izleniyor. (Şam/İdlib/Hama/Humus/Haseke) GÜNCEL 1- Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, İmam Hatipliler Derneğinin (ÖNDER) 14. İmam Hatipliler Kurultayı'na katılacak. (İzmir/14.00) KÜLTÜR SANAT 1- Fethi Gemuhluoğlu'nu anma etkinliği Fatih Ali Emiri Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilecek. (İstanbul/13.30) SPOR 1- A Milli Futbol Takımı, Finlandiya maçı için özel uçakla bu ülkeye gidecek. (Eskişehir/15.00) 2- Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde 2017-2018 sezonu başlayacak. - İlk gün Fenerbahçe Doğuş-Banvit, Eskişehir Basket-İstanbul Büyükşehir Belediyespor, Galatasaray Odeabank-Gaziantep Basketbol ve TOFAŞ-Darüşşafaka maçları yapılacak. (İstanbul/13.00/Eskişehir/15.15/İstanbul/17.00/Bursa/20.15) 3- Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi'nde 2017-2018 sezonu, Adana ASKİ-Hatay Büyükşehir Belediyespor, Çukurova Basketbol-Beşiktaş, Galatasaray-Mersin Büyükşehir Belediyespor, Fenerbahçe-OGM Ormanspor ve Abdullah Gül Üniversitesi-Bornova Beckerspor maçlarıyla start alacak. (Adana/Mersin/14.00/İstanbul/15.00/15.30/Kayseri/16.00) 4- Futbolda Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde A, B ve H gruplarında maçlar oynanacak. 5- TFF 2. Lig'de 3, TFF 3. Lig'de 8 karşılaşma yapılacak. 6- Erkekler ve Kadınlar Hentbol Süper Ligi, 4. hafta maçlarına sahne olacak.

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