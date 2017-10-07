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10:49, 07 Ekim 2017 Cumartesi
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Güncelleme: 09:40, 07 Ekim 2017 Cumartesi

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Erbaş, sabah namazında gençlerle buluştu
Erbaş, sabah namazında gençlerle buluştu

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Ahmet Hamdi Akseki Camisi'nde imam hatip lisesi ve Kur'an kursu öğrencileriyle bir araya geldi.

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş,  Ankara'daki Ahmet Hamdi Akseki Camisi'nde imam hatip lisesi ve Kur'an kursu öğrencileriyle bir araya geldi. Sabah namazını kıldıran Erbaş, namazın ardından verdiği vaazda Müslümanların ibadetlerini yalnızca Allah için yaptığını belirtti. 

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, camide bulunanların Allah için namaz kıldıklarını ifade ederek, "Allah için rüku, secde ve ibadet ediyoruz. Kulluk vazifemizi yerine getirmek için ibadet ediyoruz. Şükür vazifemizi yerine getirmek için ibadet ediyoruz. İbadet, bizi kötülüklerden arındırır." dedi.

Erbaş, "Namaz kılan insan kendisini otokontrol mekanizmasına tabi tutar. İyi bir Müslüman olmak için şeytanın oklarından kendisini ibadetleriyle korur." ifadelerini kullandı.

"Kul" anlamına gelen "abd" kelimesinin "ibadet" ile aynı kelime kökünden geldiğini anlatan Erbaş, "İbadet kul olan insana hastır. Allah Resulü, önce kul olduğunu belirtmiştir. İbadetlerimiz, dualarımız kulluğumuzun bir ifadesidir." diye konuştu.

"ÇOCUK SESLERİNDEN MAHRUM KALAN CAMİ, ISSIZ EVE BENZER"

Erbaş, Allah tarafından üç duanın geri çevrilmediğini dile getirerek şunları kaydetti:

"Bunlardan birincisi, mazlumun duasıdır. İslam dünyası adeta mazlumlar haritası haline geldi. Dünyada gözyaşı döken, aç kalan, açıkta kalan, elinden ekmeği alınan, evinden barkından çıkmak zorunda kalan milyonlarca insan var. Dini, dili, ırkı fark etmeksizin mazlumlara yardım etmek gerekir. Bizi ayakta tutan, mazlumların duasıdır. İkincisi, yolcunun, misafirin duası. Üçüncü kabul olunacak dua ise anne babanın çocukları için yaptığı dua."

Prof. Dr. Erbaş, ailelerinin davranışlarına göre şahsiyet kazanan çocukların, anne ve babalarından görerek namaza başladığını dile getirdi.

Erbaş, "Çocuk seslerinden mahrum kalan bir cami, ıssız bir eve benzer. Çocuk sesleri arkadan gelerek kılınan namaz, çocuk sesi gelmeden kılınan namazdan evladır." değerlendirmesinde bulundu.

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, vaazın ardından vatandaşlarla selamlaştı, çocuklarla fotoğraf çektirdi.



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