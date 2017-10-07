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Ortadoğu
Güncelleme: 09:48, 07 Ekim 2017 Cumartesi

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İİT, ABD'nin Sudan'a yaptırımları kaldırmasından memnun
İİT, ABD'nin Sudan'a yaptırımları kaldırmasından memnun

İslam İşbirliği Teşkilatı, ABD'nin Sudan'a 1997'den bu yana uyguladığı ekonomik yaptırımları kaldırmasını memnuniyetle karşıladı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT), ABD yönetiminin, Sudan'a 1997'den bu yana uyguladığı ekonomik yaptırımları kaldırmasını memnuniyetle karşıladı.

İİT Genel Sekreteri Yusuf bin Ahmed el-Useymin, yaptığı yazılı açıklamada ABD'nin, Sudan'a 1997'den bu yana uyguladığı ekonomik yaptırımları kaldırmasını memnuniyetle karşılayarak, bunun "akıllıca" bir karar olduğunu belirtti.

Yaptırımların kaldırılmasının, Sudan'da ekonomik kalkınmaya, güvenlik, istikrar ve barışın tesisine büyük ölçüde katkı sağlayacağını ifade eden Useymin, ayrıca ABD'den Sudan'ın ismini "terörü destekleyen ülkeler" listesinden çıkarmak için adım atmasını istedi.

Useymin, bu noktada Sudan'ın bölgesel ve uluslararası alanda terörle mücadele için sarf ettiği çabaların göz önünde bulundurulmasını talep etti.

ABD yönetimi, bugün Sudan'a 20 yıldır uyguladığı ekonomik yaptırımları kaldırdığını açıklamıştı.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, yaptırımların kaldırılmasını yazılı açıklamayla duyurarak, "Sudan, çatışmaların yaşandığı bölgelerde olumlu adımlar attı ve bu bölgelere insani yardımların ulaşmasını sağladı. Bölgesel sorunların çözümü ve terör tehlikesine karşı ABD ile yakın ilişki içinde oldu." ifadelerini kullanmıştı.



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