Güncelleme: 10:39, 07 Ekim 2017 Cumartesi

Kırgızistan Başbakan Yardımcısı Cumakadırov, kazada öldü





Kırgızistan Başbakan Birinci Yardımcısı Temir Cumakadırov'un, geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybettiği bildirildi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Kırgızistan Başbakan Birinci Yardımcısı Temir Cumakadırov, geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti. Başbakanlık Basın Merkezinden edilen bilgiye göre, Cumakadırov'u taşıyan özel plakalı araç, ülkenin kuzeyindeki Çuy bölgesindeki Sadovoye köyü yakınlarında kamyonla çarpıştı. Cumakadırov, Yardımcısı Nurlan Camgırçiyev ve şoförü, olay yerinde öldü. Kazada yaralanan kamyon sürücüsü, hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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