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14:15, 07 Ekim 2017 Cumartesi
Orta Asya
Güncelleme: 10:39, 07 Ekim 2017 Cumartesi

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Kırgızistan Başbakan Yardımcısı Cumakadırov, kazada öldü
Kırgızistan Başbakan Yardımcısı Cumakadırov, kazada öldü

Kırgızistan Başbakan Birinci Yardımcısı Temir Cumakadırov'un, geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybettiği bildirildi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Kırgızistan Başbakan Birinci Yardımcısı Temir Cumakadırov, geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti.

Başbakanlık Basın Merkezinden edilen bilgiye göre, Cumakadırov'u taşıyan özel plakalı araç, ülkenin kuzeyindeki Çuy bölgesindeki Sadovoye köyü yakınlarında kamyonla çarpıştı.

Cumakadırov, Yardımcısı Nurlan Camgırçiyev ve şoförü, olay yerinde öldü.

Kazada yaralanan kamyon sürücüsü, hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.



İlgili Konular kırgızistan Temir Cumakadırov
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