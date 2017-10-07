Güncelleme: 11:27, 07 Ekim 2017 Cumartesi

Meksika'da askeri helikopter düştü: 7 ölü





Meksika'da askeri helikopterin düşmesi sonucu 7 asker öldü, bir asker yaralandı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Meksika'da askeri helikopterin düşmesi sonucu 7 askerin öldüğü, bir askerin de yaralandığı bildirildi. Meksika Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, ülkenin kuzeyindeki Durango eyaletinde Bell 412 tipi askeri helikopterin eğitim uçuşu sırasında düştüğü belirtildi. Açıklamada helikopterin düşmesi sonucu 7 askerin yaşamını yitirdiği, bir askerin ağır yaralandığı kaydedildi.

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