Yemen'den BM'ye 'kara liste' tepkisi

Yemen hükümetinden, Birleşmiş Milletler'in (BM) "Çocuklar ve Silahlı Çatışmalar" raporunda hükümetin ve Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin isminin geçmesine tepki geldi.
Hükümet, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in önceki gün BM Güvenlik Konseyi'ne sunduğu, çatışmalarda çocuk haklarının ihlal edilmesinde sorumluluğu bulunanların listelendiği rapora ilişkin yazılı açıklama yaptı. Yemen haber ajansı SABA'da yer alan açıklamada, "Meşru hükümet, halkını korumaya çalışıyor, çocukları savaşmaya zorlamıyor, BM ile işbirliği yapıyor ve onun aldığı kararlar ile uluslararası kanunlara riayet ediyor." ifadelerine yer verildi.
"BM Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) kararlarında, isyancı ve darbeci olarak nitelendirilen milislerin bilgi ve belgelerine dayanılarak hazırlanan raporda, koalisyon güçlerinin isminin yer alması kabul edilemez. Hükümetin ve uluslararası topluma vekaleten BM'nin kararlarını uygulayan koalisyonun isminin rapordan çıkarılmaması mantıksızdır ve yine aynı raporda koalisyonun, çocukların korunması için bazı önlemler aldığı yönündeki bilgiyle çelişmektedir." denilen açıklamada hükümet BMGK'ya koalisyon güçlerinin isminin rapordan çıkarılması için raporun yeniden gözden geçirilmesi çağrısı yaptı.
BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, çatışmalarda çocuk haklarının ihlal edilmesinde sorumluluğu bulunanların listelendiği "Çocuklar ve Silahlı Çatışmalar" raporunu dün BMGK'ya sunmuştu.
Raporda, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin Yemen'de 2016 yılında 683 çocuğun ölümüne ve sakatlanmasına neden olduğu, ayrıca 38 hastane ve okulun da koalisyon güçleri tarafından hedef alındığı belirtilmişti.
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