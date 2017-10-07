Güncelleme: 11:56, 07 Ekim 2017 Cumartesi

Edirne'de beklenen sağanak yağış başladı





Trakya'yı etkisi altına alması beklenen sağanak Edirne'de başladı, bazı vatandaşlar yağmurdan şemsiye yardımıyla korundu

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Trakya'yı etkisi altına alması beklenen sağanak yağışın Edirne'de başladığı bildirildi. Edirne'de yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar zor anlar yaşadı. Sağanak nedeniyle kısa süre içerisinde cadde ve sokaklarda su birikintileri oluşurken polis ekipleri de trafiğin yoğun olduğu caddelerde sürücüleri uyardı. Bazı vatandaşlar yağmurdan şemsiye yardımıyla korundu. Vatandaşların bir kısmı ise iş yerlerinin tenteleri altında yağmurun dinmesini bekledi. Sıcaklığın 16 derece ölçüldüğü kentte sağanağın aralıklarla devam etmesi bekleniyor. Trakya'da görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanağın, Edirne ve Kırklareli çevrelerinde öğle ve gece saatleri arasında kuvvetli, yer yer çok kuvvetli (30-60 kilogram/metrekare) olması bekleniyor. Meterooloji yetkilileri, meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli davranılması konusunda uyarmıştı.

Yasal Uyarı: Yayınlanan yazı ve haberin tüm hakları Dünya Bülteni'ne aittir. Özel izin alınmadan yazı ve haber hiçbir şekilde kullanılamaz. Ancak yazı ve haberin bir kısmı aktif link verilerek alıntılanabilir.