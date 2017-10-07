Edirne'de beklenen sağanak yağış başladı

Trakya'yı etkisi altına alması beklenen sağanak yağışın Edirne'de başladığı bildirildi.
Edirne'de yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar zor anlar yaşadı. Sağanak nedeniyle kısa süre içerisinde cadde ve sokaklarda su birikintileri oluşurken polis ekipleri de trafiğin yoğun olduğu caddelerde sürücüleri uyardı.
Bazı vatandaşlar yağmurdan şemsiye yardımıyla korundu. Vatandaşların bir kısmı ise iş yerlerinin tenteleri altında yağmurun dinmesini bekledi.
Sıcaklığın 16 derece ölçüldüğü kentte sağanağın aralıklarla devam etmesi bekleniyor.
Trakya'da görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanağın, Edirne ve Kırklareli çevrelerinde öğle ve gece saatleri arasında kuvvetli, yer yer çok kuvvetli (30-60 kilogram/metrekare) olması bekleniyor.
Meterooloji yetkilileri, meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli davranılması konusunda uyarmıştı.
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