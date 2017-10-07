Kolombiya'daki maden göçüğünde 6 ölü

Kolombiya'nın batısındaki bir gümüş madeninde meydana gelen göçük sonucu 6 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.
Yerel basındaki haberlere göre, Choco yönetim bölgesindeki Mungarra Nehri yakınlarında bulunan madende aşırı yağışlar nedeniyle göçük meydana geldi.
Yetkililer, göçüğün ardından başlatılan arama çalışmalarında 4'ü kadın 6 kişinin cesedinin bulunduğunu açıkladı.
Ruhsatsız madende göçük sırasında kaç işçinin bulunduğu bilinmiyor.
Acil durum ilan edilen bölgede arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.
Batı Afrika ülkelerinden Nijerya'da 760 Boko Haram şüphelisi, rehabilitasyon ve topluma kazandırma programına katıldıktan sonra serbest bırakıldı
NATO PA Başkanı Alli, "Afganistan'da olanları hafife alamayız çünkü birliklerimizin çekilmesinden sonra terörizmde artış görüyoruz." dedi.
Suriye'nin başkenti Şam'da Esed rejiminin kuşatması altındaki Doğu Guta bölgesinde, temel besin maddelerini bulmak neredeyse imkansız. Az miktardaki mevcut gıda maddeleri ise 9-10 katı fiyata satılıyor.
Kolombiya'nın batısındaki bir madende meydana gelen göçük sonucu 6 kişi hayatını kaybetti
Yemen hükümeti, BM'nin raporunda, kendisinin ve koalisyon güçlerinin isminin geçmesine tepki gösterdi
Meksika'da askeri helikopterin düşmesi sonucu 7 asker öldü, bir asker yaralandı
Irak Dışişleri Bakanlığı, Türkiye ve İran makamlarına resmi bir yazı göndererek IKBY ile sınır kapılarını kapatmasını istedi
Kırgızistan Başbakan Birinci Yardımcısı Temir Cumakadırov'un, geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybettiği bildirildi
ABD Başkanı Trump'ın Amerikalı komutanlarla fotoğraf çektirirken yaptığı "Bunun ne anlama geldiğini biliyor musunuz? Belki de fırtına öncesi sessizlik" açıklaması, kamuoyunda "Kuzey Kore ve İran'a üstü kapalı tehdit" olarak algılandı
Danimarka'da, eski Avrupalı Türk Demokratlar Birliği (UETD) Teşkilat Başkanı Ahmet Kaya, tartıştığı iki kişiden birinin aracını kasten üstüne sürerek çarpmasının ardından kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti
İslam İşbirliği Teşkilatı, ABD'nin Sudan'a 1997'den bu yana uyguladığı ekonomik yaptırımları kaldırmasını memnuniyetle karşıladı
İspanya'nın doğusundaki Katalonya Özerk Yönetimi, 1 Ekim'deki dışı bağımsızlık referandumunun sonuçlarını duyurdu
İtalya Dışişleri Bakanı Alfano, Libya'daki siyasi diyalog sürecine ilişkin "Yorucu geçen müzakere sürecinin sonucunda serbest seçimler yapılmalı. Bu nedenle biz Tunus'taki siyasi diyalog sürecini ve Salame'yi destekliyoruz." dedi.
ABD Dışişleri Bakanlığı, Suudi Arabistan'a 15 milyar dolar değerinde THAAD füze savunma sistemi satılmasına onay verdi
Fransa'nın Strazburg kentinde bomba ihbarının ardından şehir merkezindeki bazı iş yerleri ve alışveriş merkezleri boşaltıldı, tramvay seferleri iptal edildi.
ABD yönetimi, Sudan'a 20 yıldır uyguladığı ekonomik yaptırımları kaldırdığını açıkladı