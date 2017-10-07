Güncelleme: 12:23, 07 Ekim 2017 Cumartesi

Kolombiya'daki maden göçüğünde 6 ölü



Foto: Arşiv

Kolombiya'nın batısındaki bir madende meydana gelen göçük sonucu 6 kişi hayatını kaybetti

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Kolombiya'nın batısındaki bir gümüş madeninde meydana gelen göçük sonucu 6 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Yerel basındaki haberlere göre, Choco yönetim bölgesindeki Mungarra Nehri yakınlarında bulunan madende aşırı yağışlar nedeniyle göçük meydana geldi. Yetkililer, göçüğün ardından başlatılan arama çalışmalarında 4'ü kadın 6 kişinin cesedinin bulunduğunu açıkladı. Ruhsatsız madende göçük sırasında kaç işçinin bulunduğu bilinmiyor. Acil durum ilan edilen bölgede arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

İlgili Konular Kolombiya

Yasal Uyarı: Yayınlanan yazı ve haberin tüm hakları Dünya Bülteni'ne aittir. Özel izin alınmadan yazı ve haber hiçbir şekilde kullanılamaz. Ancak yazı ve haberin bir kısmı aktif link verilerek alıntılanabilir.