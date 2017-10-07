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OHAL Komisyonuna başvuru sayısı 100 bini aştı
OHAL Komisyonuna başvuru sayısı 100 bini aştı

Olağanüstü hal İşlemleri İnceleme Komisyonuna yapılan başvuru sayısı 101 bin 304'e ulaştı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Olağanüstü hal (OHAL) kapsamında çıkartılan Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile meslekten ihraç edilenler, bursu kesilen öğrenciler, rütbeleri alınan emekli güvenlik personeli ve kapatılan kurum ile kuruluşlara ilişkin başvuruları değerlendiren OHAL İşlemleri İnceleme Komisyonuna şu ana kadar 101 bin 304 müracaat yapıldı.

Resmi Gazete'de yayımlanan 685 sayılı KHK ile kurulan ve başkanlığını Adalet Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Selahaddin Menteş'in yürüttüğü 7 kişiden oluşan OHAL İşlemleri İnceleme Komisyonu, 22 Mayıs'ta göreve başladı.

Komisyon, meslekten ihraçlar, öğrencilik bursunun kesilmesi, emekli güvenlik personelinin rütbelerinin alınması ve kapatılan kurumlar ile kuruluşlara yönelik işlemlerle ilgili başvuruları incelemek üzere harekete geçti.

İlk olarak başvuruların kısa sürede tamamlanması ve çalışmaların belirli düzende gerçekleştirilmesi için Komisyon tarafından veri tabanı oluşturularak yazılım sistemi geliştirildi.

İNTERNET SİTESİ KURULDU, UZMAN PERSONEL GÖREVLENDİRİLDİ

Başvuru formlarını belirleyen komisyon, ikinci bir adım olarak internet sitesi kurdu. Başvurucuların, formlara "www.ohalkomisyonu.basbakanlik.gov.tr" adresinden ulaşabilmeleri sağlandı. Daha sonra valilik ve bakanlıklar aracılığıyla yapılan başvuruların Komisyona iletilmesi sağlandı.

Müracaatlarla ilgili dosyaların ön incelemesini yapmak üzere hakim ve savcılar ile aralarında farklı kurumlardan müfettişlerin de bulunduğu yaklaşık 200 personel, Komisyon bünyesinde göreve başladı.

9 FARKLI RENKTE TASNİF

Meslekten ihraç edilenlerin görev aldığı kuruma göre 9 farklı renkte dosya hazırlandı. Başvurucuların bilgi ve belgeleri bu dosyalara aktarıldı. Dosyaların üzerinde ihraçların hangi KHK ile gerçekleştiğine yönelik bilgiler de yer aldı.

Komisyona bugüne kadar 101 bin 304 başvuru yapıldı. İncelemelerine başlayan Komisyon, ilk olarak tasnif işlemlerini tamamlamak için çalışma başlattı.

Komisyon, başvurularla ilgili kararlarını kasım ayından itibaren vermeyi planlıyor.

Öte yandan, Avrupa Konseyi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinden (AİHM) gelen heyetin komisyon çalışmalarıyla ilgili incelemelerde bulunduğu ve görüşmelerin olumlu geçtiği öğrenildi.

KOMİSYON NASIL ÇALIŞIYOR?

Başvuruları almaya devam eden komisyonda dosyalar ilk olarak tasnif işleminden geçiriliyor. Başvurucuların valilikler aracılığıyla gelen dosyalarındaki formları, dilekçeleri ve ekledikleri diğer evraklar, hakimler, müfettişler ve uzmanlardan oluşan raportörler tarafından ön incelemeye alınıyor.

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ile bağlantılı oldukları gerekçesiyle ihraç edilenlerle ilgili dosyalara, arasında örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'a yönelik olanların da bulunduğu örgüt irtibatını gösteren belgeler de ekleniyor.

Komisyon, dosyalar üzerinden incelemelerini yaparken ihtiyaç duyulan her türlü bilgiyi ilgili kurumlardan isteyebiliyor.

Tüm incelemelerin tamamlanmasının ardından dosyalar, Menteş'in başkanlığındaki komisyonda gündeme alınacak, başvurunun reddi ya da kabulüne karar verilecek.

Meslekten ihraca dair başvurusu kabul edilen müracaatçının dosyası Devlet Personel Başkanlığına gönderilecek. Daha sonra ilgili kişinin 15 gün içerisinde statülerine uygun kadro ve pozisyonlara ataması yapılacak.

OHAL İşlemleri İnceleme Komisyonunun ret kararlarına karşı yargı yolu açık olacak. Kararlara ilişkin Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) tarafından yetkilendirilen idare mahkemelerine dava açılabilecek.

ANAYASA MAHKEMESİ VE AİHM ADRES GÖSTERMİŞTİ

Komisyonun kurulması ve başvuruların alınmaya başlanmasının ardından Anayasa Mahkemesi, KHK'lar ile doğrudan yapılan işlemler ve OHAL kapsamında yapılan idari işlemler hakkındaki 70 bin 771 başvuruyu, Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonunu adres göstererek başvuru yollarının tüketilmediği gerekçesiyle kabul edilemez bulmuştu.

AİHM'in OHAL İşlemleri İnceleme Komisyonunu bir iç hukuk yolu olarak kabul ettiği ve ret kararı verdiği başvurunun ardından Türkiye aleyhine açılan dava sayısında da düşüş yaşanmıştı.



İlgili Konular OHAL OHAL Komisyonu KHK
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