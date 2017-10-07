Şam'ın Doğu Guta bölgesi açlığın pençesinde

Beşşar Esed'e bağlı güçlerin, insani yardımların kontrol noktalarından bölgeye girişine izin vermediği için Doğu Guta'ya temel ihtiyaç maddeleri ulaştırılamıyor.
Çay, pirinç, şeker, mercimek, yağ ve bulgur stoklarının tükendiği bölgede halk, bir kilo şekeri karaborsadan 3 bin 500 Suriye lirasına (yaklaşık 27 Türk Lirası) alıyor.
Beş kişilik bir ailenin temel ihtiyaçlarını karşılamak için yaklaşık 138 bin Suriye lirasına (yaklaşık 1000 lira) ihtiyaç duyduğu bölgede iş olanakları olmadığı için çalışanlar, aylık ortalama 37 bin-55 bin Suriye lirası (yaklaşık 300-500 lira) kazanıyor.
Duma ilçesinde bakkal Musa El Hamdi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Doğu Guta bölgesine uygulanan ambargodan dolayı mevcut her ürünün pahalıya saldığını belirtti.
Dükkanının boş olduğunu belirten Hamdi, ''Bölgede şeker, yağ, tereyağı, pirinç, mercimek, şeker gibi ürünler kalmadı. Eğer bulunursa da çok pahalıya veya karaborsada 9-10 katı fiyatla satılıyor.'' dedi.
Bir ailenin günlük harcamasının yaklaşık 5 bin Suriye Lirası (yaklaşık 40 lira) olduğunu anlatan Hamdi şunları kaydetti:
''Bulunması halinde bir kilogram çay 1000 Suriye lirası (7,8 lira), bir kilogram pirinç bin 500 Suriye lirası (12 lira), bir kilogram bulgur bin 200 Suriye lirası (9 lira) , bir kilogram kırmızı mercimek 900 Suriye lirası (7 lira), bir kilogram yoğurt 2 bin Suriye lirası (16 lira, bir kilogram peynir 4 bin Suriye lirası (32 lira) ve bir litre sıvı yağı 5 bin 500 Suriye lirasına (43 lira) satılıyor''
Duma'daki başka bir dükkan işletmecisi Ahmed Mustafa da Doğu Guta bölgesindeki ilçe ve beldelerde halkın temel ihtiyaç maddelerine ulaşmakta çok büyük sıkıntı çektiğini belirtti.
Bölgede yağ, şeker, çay, un ve sütün bulunmadığına işaret eden Mustafa, ''Yetersiz beslenme nedeniyle çocuklar ölüyor. Çoğu zaman aç yatıyoruz. Bu kuşatma daha ne kadar sürecek?" diye konuştu.
Duma sakinlerinden Muaz Latif, bölgede insani durumun çok kötü olduğunu ve insanların temel ihtiyaç maddelerine ulaşmakta zorluk çektiğini aktardı.
Ablukanın bir an önce kalkmasını isteyen Latif, ''Rejim, kontrol noktalarından bölgeye insani yardımların girmesini engelliyor. Burada yüz binlerce insan var ve herkes yardıma muhtaç. Geçen gün bir poşet ekmeği bin 200 Suriye lirasına (yaklaşık 9 lira) satın aldım. Bu Suriye tarihinde görülmemiş bir şeydir.'' dedi.
Şam'ın doğusunda yer alan Doğu Guta bölgesindeki yaklaşık 400 bin sivil, 5 yılı aşkın süredir Esed rejimi tarafından ablukada tutuluyor. Rejimin ateşkese rağmen aralıklarla süren saldırılarında çok sayıda sağlık merkezi ve ilaç deposu da kullanılamaz hale geldi.
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Suriye'nin başkenti Şam'da Esed rejiminin kuşatması altındaki Doğu Guta bölgesinde, temel besin maddelerini bulmak neredeyse imkansız. Az miktardaki mevcut gıda maddeleri ise 9-10 katı fiyata satılıyor.
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