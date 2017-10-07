Dünya Bülteni Haber Portalı

Dünya Bülteni Haber Portalı Dünya Bülteni Haber Portalı


  •  
  • RSS 
  • Twitter 
  • Facebook 
Günün Haberleri
14:15, 07 Ekim 2017 Cumartesi
Ortadoğu
Güncelleme: 12:51, 07 Ekim 2017 Cumartesi

  • Paylaş
Şam'ın Doğu Guta bölgesi açlığın pençesinde
Şam'ın Doğu Guta bölgesi açlığın pençesinde

Suriye'nin başkenti Şam'da Esed rejiminin kuşatması altındaki Doğu Guta bölgesinde, temel besin maddelerini bulmak neredeyse imkansız. Az miktardaki mevcut gıda maddeleri ise 9-10 katı fiyata satılıyor.

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Beşşar Esed'e bağlı güçlerin, insani yardımların kontrol noktalarından bölgeye girişine izin vermediği için Doğu Guta'ya temel ihtiyaç maddeleri ulaştırılamıyor.

Çay, pirinç, şeker, mercimek, yağ ve bulgur stoklarının tükendiği bölgede halk, bir kilo şekeri karaborsadan 3 bin 500 Suriye lirasına (yaklaşık 27 Türk Lirası) alıyor. 

Beş kişilik bir ailenin temel ihtiyaçlarını karşılamak için yaklaşık 138 bin Suriye lirasına (yaklaşık 1000 lira) ihtiyaç duyduğu bölgede iş olanakları olmadığı için çalışanlar, aylık ortalama 37 bin-55 bin Suriye lirası (yaklaşık 300-500 lira) kazanıyor.

Duma ilçesinde bakkal Musa El Hamdi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Doğu Guta bölgesine uygulanan ambargodan dolayı mevcut her ürünün pahalıya saldığını belirtti.

Dükkanının boş olduğunu belirten Hamdi, ''Bölgede şeker, yağ, tereyağı, pirinç, mercimek, şeker gibi ürünler kalmadı. Eğer bulunursa da çok pahalıya veya karaborsada 9-10 katı fiyatla satılıyor.'' dedi.

Bir ailenin günlük harcamasının yaklaşık 5 bin Suriye Lirası (yaklaşık 40 lira) olduğunu anlatan Hamdi şunları kaydetti:

''Bulunması halinde bir kilogram çay 1000 Suriye lirası (7,8 lira), bir kilogram pirinç bin 500 Suriye lirası (12 lira), bir kilogram bulgur bin 200 Suriye lirası (9 lira) , bir kilogram kırmızı mercimek 900 Suriye lirası (7 lira), bir kilogram yoğurt 2 bin Suriye lirası (16 lira, bir kilogram peynir 4 bin Suriye lirası (32 lira) ve bir litre sıvı yağı 5 bin 500 Suriye lirasına (43 lira) satılıyor''

''Yetersiz beslenme nedeniyle çocuklar ölüyor''

Duma'daki başka bir dükkan işletmecisi Ahmed Mustafa da Doğu Guta bölgesindeki ilçe ve beldelerde halkın temel ihtiyaç maddelerine ulaşmakta çok büyük sıkıntı çektiğini belirtti. 

Bölgede yağ, şeker, çay, un ve sütün bulunmadığına işaret eden Mustafa, ''Yetersiz beslenme nedeniyle çocuklar ölüyor. Çoğu zaman aç yatıyoruz. Bu kuşatma daha ne kadar sürecek?" diye konuştu.

Duma sakinlerinden Muaz Latif, bölgede insani durumun çok kötü olduğunu ve insanların temel ihtiyaç maddelerine ulaşmakta zorluk çektiğini aktardı.

Ablukanın bir an önce kalkmasını isteyen Latif, ''Rejim, kontrol noktalarından bölgeye insani yardımların girmesini engelliyor. Burada yüz binlerce insan var ve herkes yardıma muhtaç. Geçen gün bir poşet ekmeği bin 200 Suriye lirasına (yaklaşık 9 lira) satın aldım. Bu Suriye tarihinde görülmemiş bir şeydir.'' dedi.

Şam'ın doğusunda yer alan Doğu Guta bölgesindeki yaklaşık 400 bin sivil, 5 yılı aşkın süredir Esed rejimi tarafından ablukada tutuluyor. Rejimin ateşkese rağmen aralıklarla süren saldırılarında çok sayıda sağlık merkezi ve ilaç deposu da kullanılamaz hale geldi.



İlgili Konular Doğu Guta bölgesi Şam
Yasal Uyarı: Yayınlanan yazı ve haberin tüm hakları Dünya Bülteni'ne aittir. Özel izin alınmadan yazı ve haber hiçbir şekilde kullanılamaz. Ancak yazı ve haberin bir kısmı aktif link verilerek alıntılanabilir.

  • Paylaş

Bu habere henüz yorum eklenmedi. Yorum Eklemek için tıklayınız.

Ortadoğu Haberleri
Nijerya'da 760 Boko Haram şüphelisi serbest
Nijerya'da 760 Boko Haram şüphelisi serbest

Batı Afrika ülkelerinden Nijerya'da 760 Boko Haram şüphelisi, rehabilitasyon ve topluma kazandırma programına katıldıktan sonra serbest bırakıldı
NATO'nun Afganistan endişesi
NATO'nun Afganistan endişesi

NATO PA Başkanı Alli, "Afganistan'da olanları hafife alamayız çünkü birliklerimizin çekilmesinden sonra terörizmde artış görüyoruz." dedi.
Şam'ın Doğu Guta bölgesi açlığın pençesinde
Şam'ın Doğu Guta bölgesi açlığın pençesinde

Suriye'nin başkenti Şam'da Esed rejiminin kuşatması altındaki Doğu Guta bölgesinde, temel besin maddelerini bulmak neredeyse imkansız. Az miktardaki mevcut gıda maddeleri ise 9-10 katı fiyata satılıyor.
Kolombiya'daki maden göçüğünde 6 ölü
Kolombiya'daki maden göçüğünde 6 ölü

Kolombiya'nın batısındaki bir madende meydana gelen göçük sonucu 6 kişi hayatını kaybetti
Yemen'den BM'ye 'kara liste' tepkisi
Yemen'den BM'ye 'kara liste' tepkisi

Yemen hükümeti, BM'nin raporunda, kendisinin ve koalisyon güçlerinin isminin geçmesine tepki gösterdi
Meksika'da askeri helikopter düştü 7 ölü
Meksika'da askeri helikopter düştü: 7 ölü

Meksika'da askeri helikopterin düşmesi sonucu 7 asker öldü, bir asker yaralandı
Irak'tan Türkiye ve İran'a 'IKBY sınır kapılarının kapatılması' talebi
Irak'tan, Türkiye ve İran'a 'IKBY sınır kapılarının kapatılması' talebi

Irak Dışişleri Bakanlığı, Türkiye ve İran makamlarına resmi bir yazı göndererek IKBY ile sınır kapılarını kapatmasını istedi
Kırgızistan Başbakan Yardımcısı Cumakadırov kazada öldü
Kırgızistan Başbakan Yardımcısı Cumakadırov, kazada öldü

Kırgızistan Başbakan Birinci Yardımcısı Temir Cumakadırov'un, geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybettiği bildirildi
Trump'tan iki ülkeye 'üstü kapalı tehdit'
Trump'tan iki ülkeye 'üstü kapalı tehdit'

ABD Başkanı Trump'ın Amerikalı komutanlarla fotoğraf çektirirken yaptığı "Bunun ne anlama geldiğini biliyor musunuz? Belki de fırtına öncesi sessizlik" açıklaması, kamuoyunda "Kuzey Kore ve İran'a üstü kapalı tehdit" olarak algılandı
Eski UETD Danimarka Teşkilat Başkanı Ahmet Kaya öldürüldü
Eski UETD Danimarka Teşkilat Başkanı Ahmet Kaya öldürüldü

Danimarka'da, eski Avrupalı Türk Demokratlar Birliği (UETD) Teşkilat Başkanı Ahmet Kaya, tartıştığı iki kişiden birinin aracını kasten üstüne sürerek çarpmasının ardından kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti
İİT ABD'nin Sudan'a yaptırımları kaldırmasından memnun
İİT, ABD'nin Sudan'a yaptırımları kaldırmasından memnun

İslam İşbirliği Teşkilatı, ABD'nin Sudan'a 1997'den bu yana uyguladığı ekonomik yaptırımları kaldırmasını memnuniyetle karşıladı
Katalonya tartışmalı referandumun resmi sonuçlarını açıkladı
Katalonya, tartışmalı referandumun resmi sonuçlarını açıkladı

İspanya'nın doğusundaki Katalonya Özerk Yönetimi, 1 Ekim'deki dışı bağımsızlık referandumunun sonuçlarını duyurdu
İtalya'dan BM Libya Özel Temsilcisi Salame'ye destek
İtalya'dan BM Libya Özel Temsilcisi Salame'ye destek

İtalya Dışişleri Bakanı Alfano, Libya'daki siyasi diyalog sürecine ilişkin "Yorucu geçen müzakere sürecinin sonucunda serbest seçimler yapılmalı. Bu nedenle biz Tunus'taki siyasi diyalog sürecini ve Salame'yi destekliyoruz." dedi.
ABD'den Suudi Arabistan'a füze savunma sistemi satışına onay
ABD'den Suudi Arabistan'a füze savunma sistemi satışına onay

ABD Dışişleri Bakanlığı, Suudi Arabistan'a 15 milyar dolar değerinde THAAD füze savunma sistemi satılmasına onay verdi
Fransa'nın Strazburg kentinde bomba alarmı
Fransa'nın Strazburg kentinde bomba alarmı

Fransa'nın Strazburg kentinde bomba ihbarının ardından şehir merkezindeki bazı iş yerleri ve alışveriş merkezleri boşaltıldı, tramvay seferleri iptal edildi.
ABD Sudan'a 20 yıldır uyguladığı ekonomik yaptırımları kaldırdı
ABD, Sudan'a 20 yıldır uyguladığı ekonomik yaptırımları kaldırdı

ABD yönetimi, Sudan'a 20 yıldır uyguladığı ekonomik yaptırımları kaldırdığını açıkladı

Haberler

Şam'da 'çatışmasızlık bölgesi'ne kimyasal saldırı iddiası
Şam'da 'çatışmasızlık bölgesi'ne kimyasal saldırı iddiası

Rejim güçlerinden Şam'da klor gazlı saldırı iddiası
Rejim güçlerinden Şam'da klor gazlı saldırı iddiası

Suriye'de Doğu Guta'ya saldırılarda 6 ölü, 30 yaralı
Suriye'de Doğu Guta'ya saldırılarda 6 ölü 30 yaralı

"Trump’ın DEAŞ planında ölümcül hata"
quot Trump ın DEAŞ planında ölümcül hata quot

Şam ile İdlib'de yerleşim yerine saldırı: 4 ölü
Şam ile İdlib'de yerleşim yerine saldırı 4 ölü

Esed rejiminin klor gazlı hava saldırısında 100'den fazla ölü | FOTO
Esed rejiminin klor gazlı hava saldırısında 100'den fazla ölü FOTO

Şam ve İdlib kırsalına hava destekli saldırı: 8 ölü | FOTO
Şam ve İdlib kırsalına hava destekli saldırı 8 ölü FOTO

Şam'da iki büyük patlama: 41 ölü
Şam'da iki büyük patlama 41 ölü






Türkiye
Dünya
Dubam
Haber Analiz
Röportaj
Kültür Sanat
Tarih Dosyası

Aile-Sağlık-Eğitim
Hayatın İçinden
Türkiye ve Dünya gündemi


Ekonomi
Bilim Teknoloji
Hac
Günün Haberleri
Foto Galeri
Video Galeri
Yazarlar


e-kitaplık
Dosya
Çevre ve İklim
Bize ulaşın
Sitene Ekle
Künye
RSS
iPhone Uygulama
Android Uygulama


 