Güncelleme: 13:09, 07 Ekim 2017 Cumartesi

Çok sayıda komando ve zırhlı araç İdlib sınırında





İdlib'deki çatışmasızlık bölgesine gerçekleştirilecek intikal kapsamında Hatay'a gönderilen askeri araçlar ve komando birlikleri, Reyhanlı sınırına konuşlandırıldı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi İdlib'deki çatışmasızlık bölgesine gerçekleştirilecek intikalin yapılacağı İdlib'in sınır komşusu Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde askeri hareketlilik arttı. Türkiye'nin çeşitli illerinden Reyhanlı'ya gönderilen askeri araç, komando birlikleri, zırhlı personel taşıyıcıları, iş makineleri ve askeri amsbulanslar sınır karakollarına sevk edildi. Birlikler sınır hattındaki karakollara konuşlandırılırken, üst düzey askeri yetkililer de sınır karakollarını ziyaret etti. Bu arada, Reyhanlı-İdlib arasındaki Cilvegözü Sınır Kapısı'ndaki hoparlörlerden de İstiklal Marşı'nın yanı sıra Çanakkale türküleri ve çeşitli kahramanlık şiirleri seslendirildi. Öte yandan, gerçekleştirilecek intikali takip etmek isteyen çok sayıda basın mensubu da ilçeye gelerek, sınırdaki gelişmeleri izliyor. Türkiye, Rusya ve İran'ın Kazakistan'ın başkenti Astana'da gerçekleştirdiği toplantılarda, Suriye'nin Türkiye sınırındaki İdlib ili çatışmasızlık bölgesi ilan edilmişti. Mutabakata göre, Türkiye'nin İdlib'de çatışmasızlık bölgesinin sınırlarını teşkil eden güvenlikli bölgelerde kontrol ve gözlem noktaları oluşturarak asker konuşlandırması kararlaştırılmıştı. Gözlemci kuvvetin asli görevi, rejim ve muhalefet arasında çatışma yaşanmasını engellemek ve olası ateşkes ihlallerini izlemek olarak tanımlanmıştı.

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