Çok sayıda komando ve zırhlı araç İdlib sınırında konuşlandı

İdlib'deki çatışmasızlık bölgesine gerçekleştirilecek intikalin yapılacağı İdlib'in sınır komşusu Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde askeri hareketlilik arttı. Türkiye'nin çeşitli illerinden Reyhanlı'ya gönderilen askeri araç, komando birlikleri, zırhlı personel taşıyıcıları, iş makineleri ve askeri amsbulanslar sınır karakollarına sevk edildi.
Birlikler sınır hattındaki karakollara konuşlandırılırken, üst düzey askeri yetkililer de sınır karakollarını ziyaret etti.
Bu arada, Reyhanlı-İdlib arasındaki Cilvegözü Sınır Kapısı'ndaki hoparlörlerden de İstiklal Marşı'nın yanı sıra Çanakkale türküleri ve çeşitli kahramanlık şiirleri seslendirildi.
Öte yandan, gerçekleştirilecek intikali takip etmek isteyen çok sayıda basın mensubu da ilçeye gelerek, sınırdaki gelişmeleri izliyor.
Türkiye, Rusya ve İran'ın Kazakistan'ın başkenti Astana'da gerçekleştirdiği toplantılarda, Suriye'nin Türkiye sınırındaki İdlib ili çatışmasızlık bölgesi ilan edilmişti. Mutabakata göre, Türkiye'nin İdlib'de çatışmasızlık bölgesinin sınırlarını teşkil eden güvenlikli bölgelerde kontrol ve gözlem noktaları oluşturarak asker konuşlandırması kararlaştırılmıştı. Gözlemci kuvvetin asli görevi, rejim ve muhalefet arasında çatışma yaşanmasını engellemek ve olası ateşkes ihlallerini izlemek olarak tanımlanmıştı.
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar, beraberinde Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Güler ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Küçükakyüz ile Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki birliklerde denetleme ve incelemelerde bulundu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile telefonda görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanı Vuciç'in davetlisi olarak 9 -11 Ekim'de Sırbistan'a resmi ziyarette bulunacak
Ankara Emniyet Müdürlüğünce güvenlik konseptine getirilen yenilik kapsamında, vatandaşların yoğun olduğu bölgelerde polis sayısı artırılacak
İstanbul'da DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan 6 şüpheliden 2'si tutuklandı
Antalya'da refüjdeki palmiyeye çarptıktan sonra devrilen turistleri taşıyan midibüsteki 3 kişi öldü, yaralanan biri çocuk 10 kişi hastaneye kaldırıldı
Bollywood oyuncusu Khan, "Osmanlı İmparatorluğuyla ilgili bazı yazılar okudum. Ancak okuduğum yazıların çoğu Hint tarihiyle ilgili. Türk tarihi ve kültürüyle ilgili daha çok bilgi sahibi olmak isterim." dedi.
Bursa merkezli 14 ilde FETÖ/PDY'nin kadın yapılanmasına yönelik operasyonda 19 kişi gözaltına alındı
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, şimdiki gibi devam ederse, bütün Birleşmiş Milletler sisteminin işlevini yürütemeyeceğini, anlamını kaybedeceğini belirtti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile telefonda görüştü. Görüşmede, ikili ilişkilerin daha da geliştirilmesinin yanı sıra başta Irak ve Suriye olmak üzere bölgedeki son gelişmeler hakkında fikir teatisinde bulunuldu
Tüketici dernekleri, bazı fırsatçıların vatandaşları arayıp kendilerini "yetkili kombi bakım servisi" olarak tanıttığını belirterek, yetkili olmayan bu kimselerin yedek parçaları pahalıya sattığını ve yüksek bakım ücreti aldığını kaydetti.
MHP Genel Başkanı Bahçeli, İdlib'deki çatışmasızlık bölgesine intikal hakkında, "Bu tutarlı politikalar devam ettiği sürece ve terörle mücadelede belli bir yılgınlığa düşmemek kaydıyla MHP, Sayın Cumhurbaşkanının yanındadır" dedi
İdlib'deki çatışmasızlık bölgesine gerçekleştirilecek intikal kapsamında Hatay'a gönderilen askeri araçlar ve komando birlikleri, Reyhanlı sınırına konuşlandırıldı
Olağanüstü hal İşlemleri İnceleme Komisyonuna yapılan başvuru sayısı 101 bin 304'e ulaştı
Türkiye, Rusya ve İran arasındaki anlaşma çerçevesinde bazı Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarının Suriye’nin İdlib iline intikalinde hazırlıklar tamamlanmak üzere
Trakya'yı etkisi altına alması beklenen sağanak Edirne'de başladı, bazı vatandaşlar yağmurdan şemsiye yardımıyla korundu