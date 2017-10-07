Güncelleme: 13:26, 07 Ekim 2017 Cumartesi

NATO'nun Afganistan endişesi



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NATO PA Başkanı Alli, "Afganistan'da olanları hafife alamayız çünkü birliklerimizin çekilmesinden sonra terörizmde artış görüyoruz." dedi.

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi NATO Parlamenterler Asamblesi (PA) Başkanı Paolo Alli, NATO'nun Afganistan'da artan terörizmden endişe duyduğunu bildirdi. Romanya'nın başkenti Bükreş'te Associated Press ajansına açıklama yapan Alli, "NATO birliklerinin 2014'te Afganistan'dan çekilmesinin ardından bu ülkede artan terörizmden endişe duyduklarını" belirtti. Alli, "Afganistan'da olanları hafife alamayız çünkü birliklerimizin çekilmesinden sonra terörizmde artış görüyoruz." ifadesini kullandı. NATO birliklerinin çekilmesinin ardından terör örgütü Taliban'ın ülkede kontrol altında tuttuğu bölgeleri genişlettiğine dikkati çeken Alli, Afganistan'da bozulan güvenlik durumunun Afganların ülkeyi terk etmesine neden olduğunu söyledi. Alli, "Afganistan'dan Doğu Avrupa'ya son iki veya üç yılda birçok mültecinin geldiğini görüyoruz, bunun nedeni de Taliban'ın ülkenin bazı bölgelerinde kontrolü ele geçirmesi." dedi.

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