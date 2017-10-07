Güncelleme: 13:57, 07 Ekim 2017 Cumartesi

İdrar kaçırmaya botokslu tedavi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Özellikle kadınlarda sık görüldüğü bilimsel çalışmalarla ortaya konulan idrar kaçırmanın tedavi seçenekleri arasında, kırışıklık, terleme sorunu gibi farklı alanlarda kullanılan, halk arasında "botoks" olarak bilinen yöntem de yerini aldı.

Kontinans Derneği Başkanı Prof. Dr. Oktay Demirkesen, düzenledikleri "5. İşlevsel Üroloji ve Kadın Ürolojisi Kongresi"nin ardından AA muhabirine yaptığı açıklamada, programda, özellikle kadınlar arasında sık görülen idrar kaçırma, nedenleri ve tedavi seçeneklerinin ele alındığını söyledi.

BOTOKS İDRAR KAÇIRMAYA DA ÇARE OLUYOR

Demirkesen, tedavinin, idrar kaçırmanın mesane ya da mesane dışından kaynaklanıp kaynaklanmadığının iyi belirlenmesiyle mümkün olabildiğini dile getirdi.

Tedavi için düzenli sıvı tüketilmesi ve mesanenin boşaltılması gibi önlemlere ek olarak spor yapılması veya odaklanmış terapilerle pelvik taban adalelerinin güçlendirilmesi gerektiğine işaret eden Demirkesen, "İlaçlı tedavi de mümkün. Bu konuda birçok yeni ilaç ülkemizde de bulunmakta ve kullanılmaktadır. Bu şekilde sonuç elde edilemiyorsa botulinum nörotoksini (botoks) uygulanabiliyor. Bu uygulama, mesane içine sistoskopiyle yapılabiliyor." dedi.

Ayak bileğinin iç kısmına ince iğne yardımıyla düşük seviyede elektrik uyarısı verilmesi gibi farklı tedavi seçeneklerinin de bulunduğunu kaydeden Demirkesen, "Şiddetli olmayan mesane çıkışı kaynaklı idrar kaçırmada yeni uygulanmaya başlayan radyofrekans veya lazer yöntemleri de söz konusu. Bu yöntemlerle tecrübe kısıtlı, ilgili sonuçlar bekleniyor. Mesane çıkışı kaynaklı idrar kaçırmanın en etkin tedavisi, bugün için cerrahi yöntemlerdir." bilgisini verdi.