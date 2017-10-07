Kış bakımı yaptırırken kombinizden ve paranızdan olmayın

Tüketici dernekleri, tüketicileri sıcak bir kış geçirmeyi amaçlarken dolandırılmamaları konusunda uyardı.
Tüketiciyi Koruma Derneği (TÜKODER) Genel Başkanı Aziz Koçal, yaptığı açıklamada, kış mevsiminin yaklaşması ve havaların soğumasıyla tüketicilerin kombilerini bakımdan geçirmeye başladığını söyledi.
Can ve mal kaybı riskine karşı kombi bakımlarının yapılmasının önemli olduğuna dikkati çeken Koçal, "Bunun farkında olan bazı fırsatçılar, tüketicileri arayarak, kendilerinin yetkili servis olduklarını, kombi bakımını uygun fiyata yaptıklarını söylüyorlar." dedi.
Koçal, ancak gerçeğin böyle olmadığını kaydederek, "Bu fırsatçılar geliyor, kombiye bakım yapmış gibi gözüküyor, kimi zaman gerekli olmadığı halde bir parçayı değiştiriyor. Hem parça için hem de yaptığını iddia ettiği kombi bakımı için yüksek ücret talep ediyor." diye konuştu.
Kombi bakımlarını yaptıracak vatandaşların kombiyi aldığı satıcıdan yetkili servisi öğrenebileceğini dile getiren Koçal, "Kombi markalarının internet sitelerinde yetkili servislerin numarası mutlaka olur. Eğer yoksa bu firmalardan arayarak yetkili servisleri öğrenebilirler." ifadelerini kullandı.
Tüm bu uyarılara rağmen yetkisiz servislerden hizmet alımı yapan ve sorun yaşayan tüketicilerin mutlaka yargıya gitmesi gerektiğini dile getiren Koçal, "Unutulmamalı; yetkisiz servis hizmeti vermek nitelikli dolandırıcılık suçudur. Bakım yaptırırken kombinizden ve paranızdan olmayın." dedi.
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Tüketici dernekleri, bazı fırsatçıların vatandaşları arayıp kendilerini "yetkili kombi bakım servisi" olarak tanıttığını belirterek, yetkili olmayan bu kimselerin yedek parçaları pahalıya sattığını ve yüksek bakım ücreti aldığını kaydetti.
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