15:48, 07 Ekim 2017 Cumartesi

Pakistan'daki DEAŞ saldırısında ölü sayısı 24'e çıktı





Pakistan'ın güneybatısındaki Belucistan eyaletinde DEAŞ tarafından dün türbeye düzenlenen intihar saldırısında hayatını kaybedenlerin sayısı 24'e yükseldi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Pakistan'ın güneybatısındaki Belucistan eyaletinde dün türbeye düzenlenen intihar saldırısında hayatını kaybedenlerin sayısının 24'e yükseldiği bildirildi. Emniyet yetkilileri, Cal Magsi bölgesindeki Fatihpur Türbesi'ne düzenlenen intihar saldırısında ağır yaralanan 4 kişinin hastanede hayatını kaybetmesi sonucu ölü sayısının 24'e yükseldiğini açıkladı. Saldırıyı DEAŞ üstlenmişti. Yüzlerce kişinin bulunduğu türbeye girmeye çalışan intihar eylemcisi, güvenlik güçleri tarafından kapıda durdurulmuş, bu sırada üzerindeki bombayı patlatmıştı. Pakistan Başbakanı Şahid Hakan Abbasi, saldırıyı kınayarak, "Teröristlerin dini olmaz. Şer odaklarının barış ortamını bozmasına müsaade etmeyeceğiz. Devletimiz kendilerine en güçlü biçimde karşılık verecektir." ifadelerini kullanmıştı. Şubat ayında Sind eyaletindeki Lal Şahbaz Kalender Türbesi'ne düzenlenen intihar saldırısında da 90 kişi ölmüştü. Bu saldırıyı da DEAŞ üstlenmişti.

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