İbrahim Kalın: BM'nin ciddi bir reform geçirmesi gerekiyor

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Al Şark Forum tarafından Kültür ve Turizm Bakanlığı, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) Başkanlığı ve El Cezire'nin desteğiyle düzenlenen "Al Şark Gençlik Yıllık Konferansı 2017"de yaptığı konuşmada, bu kadar zorluklardan geçerken gelecek için bir vizyona ihtiyaç olduğunu, geleceğin anlaşılabilmesinin şu anın ve geçmişin de anlaşılmasını gerekli kıldığını söyledi.
Müslüman dünyasının tarihi bir geçmişi olduğunu, modern dünyada bunları anlamanın, tarihteki başarılara derinlemesine nüfus ederek mümkün olabileceğini belirten Kalın, gökyüzüne erişen dalların olması için derinlere erişen köklerin olması gerektiğini, bu köklere de bu kaos dünyasında çok ihtiyaç bulunduğunu vurguladı.
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, sosyal medyanın, herkesin eşit olduğu hakkı bireylere sağladığını anlatarak, "Gerçek dünyada biz biliyoruz çünkü gerçek güç bizde değil ve kimlerin kontrol ettiğini iyi biliyoruz. Bu denge de bunu sağlıyor. Bu küresel kaosun etkilerini Müslüman dünyasında da görüyoruz. Başkalarını suçlamak, bizim sorunlarımızı çözmeyecek. Kendi içimize bakmamız gerekiyor. Kendi sorunlarımızı, kendimiz çözebiliriz." ifadelerini kullandı.
Dünyanın her yerinde insanların kötü yönetimle boğuştuğunu aktaran Kalın, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Bugünkü sıkıntılarımızın en büyüğünü aynı zamanda unutkanlık olarak nitelendirebiliriz. Çünkü biz kim olduğumuzu unutmuş durumdayız. Tarihimizi, geleneğimizi unutuyoruz. Ortadoğu kelimesini düşünürsek, kime göre orta, kime göre doğu. Bu aynı zamanda çok Avrupa merkezli bir terminolojidir. Biz bunu benimsedik ve takıldık kaldık. Bugün Ortadoğu dediğimizde insanların aklına fakirlik, kötü yönetim ve terörizm geliyor. Ama aynı coğrafyada bilim, mimari ve medeniyet üretilmiştir. Aynı zamanda binlerce yıldır medeniyetin beşiği olmuştur. Artık bu başarılardan söz edemiyoruz. Artık bu başarıları mümkün kılan şeyin neler olduğunu hatırlamamız gerekiyor. Çünkü akıllarımızda ve kalbimizde aynı ilkelerimizin, köklerimizin var olduğunu biliyoruz. Eğer o ilkelere tutunursak, İslami kültürel geleneği canlandırabiliriz."
İbrahim Kalın, kültürün ve kimliğin tek bir tanımı olmadığını, herkesin birbirine bir şekilde hem bağlı hem de ayrılmış durumda bulunduğunu dile getirerek, "Aslında bizim kendi kimlik arayışımız var 21. yüzyılda." dedi.
Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin yapısına değinen Kalın, şunları kaydetti:
"Buradaki Güvenlik Konseyi'nin üyeleri hiçbir şekilde ayrıcalıklarını bırakmak istemiyor. Güvenlik Konseyi şimdiki gibi devam ederse, bütün Birleşmiş Milletler sistemi işlevini yürütmüyor demektir. Anlamını kaybetmektedir. Suriye krizi ve nükleer meseleler gibi sorunları çözmekte işlevsiz kalıyor ve çözemiyor. İkinci Dünya Savaşı sonrasında kurulmuştu ama bugünün gerçekliğine hitap etmiyor. Bunun için de ciddi bir reform geçirmesi gerekiyor. Bununla ilgili olarak 'Dünya 5'ten büyüktür.' diye bir formül geliştirildi. Dünya sadece 5 ülkeden ibaret değil. Dünya bu 5 üyenin gözlerinden görülemez sadece. Bu, konseydeki üyelerin sayısını artırabilmekten daha fazlasını gerektiriyor. Bizim kültürü, politikayı, ekonomiyi anlamamızı değiştirmemiz gerekiyor. Avrupa merkezli politikayı artık tarih yapmamız gerekiyor. Çünkü biz hala Avrupa merkezli anlayışın gölgesinde yaşıyoruz. Müslüman dünyasında bile bu böyle."
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Avrupa'nın göçmen krizine yaklaşımına ilişkin de şunları söyledi:
"Avrupa aydınlığın, medeniyetin merkeziydi, milyonlarca göçmene arkasını döndü. 'Bizim kapımıza gelmedikten sonra bizim için sorun teşkil etmiyorlar.' dedi. Mülteciler Avrupa sokaklarında görüldüğünde sorun teşkil etti. Türkiye'yi çağırdılar 2015'te ve bir anlaşma yapıldı. Bu konuda bile sözlerini tutmadılar. Türkiye bu konuyu üstlenmek zorunda kaldı. 3 milyon mülteciyi ağırlamak zorunda kaldı. Biz sözümüzü tutmaya çalışıyoruz elimizden geldiğince. Paylaşacak ekmeğimiz olduğu sürece bunu yapacağız. İnsanlığı temsil ettiklerini iddia eden ülkeler neredeler? Çoklu kültürü temsil eden ülkeler neredeler? Lafa gelince çok hoş kavramlardan söz ediyorlar ama bunlar sadece sözde kalıyor."
Avrupa'da aşırı sağcılığın, İslamofobi'nin ve semitizmin yükselişinin görüldüğünü anlatan Kalın, "Bunu kim durduracak? Avrupa'nın büyük şaşalı liderlerinin olduğu dönemler geride kaldı. Avrupa'da neyi görüyoruz? Daha da sağa doğru ilerliyor. Neonazi politikalarına doğru ilerliyorlar. Gerçekten ne olup bitiyor? Buradaki büyük resmi kaçırmadan bunları değerlendirmeliyiz." şeklinde konuştu.
Bunlar karşısında yapılması gerekenler noktasında "Uykumuzdan uyanmamız gerekiyor. Çok uzun bir uyku yaşadık." diyen Kalın, bu konunun, sorunun ne kadar ciddi olduğunun fark edilmesi gerektiğini vurguladı.
Antalya'da refüjdeki palmiyeye çarptıktan sonra devrilen turistleri taşıyan midibüsteki 3 kişi öldü, yaralanan biri çocuk 10 kişi hastaneye kaldırıldı
Bollywood oyuncusu Khan, "Osmanlı İmparatorluğuyla ilgili bazı yazılar okudum. Ancak okuduğum yazıların çoğu Hint tarihiyle ilgili. Türk tarihi ve kültürüyle ilgili daha çok bilgi sahibi olmak isterim." dedi.
Bursa merkezli 14 ilde FETÖ/PDY'nin kadın yapılanmasına yönelik operasyonda 19 kişi gözaltına alındı
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, şimdiki gibi devam ederse, bütün Birleşmiş Milletler sisteminin işlevini yürütemeyeceğini, anlamını kaybedeceğini belirtti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile telefonda görüştü. Görüşmede, ikili ilişkilerin daha da geliştirilmesinin yanı sıra başta Irak ve Suriye olmak üzere bölgedeki son gelişmeler hakkında fikir teatisinde bulunuldu
Tüketici dernekleri, bazı fırsatçıların vatandaşları arayıp kendilerini "yetkili kombi bakım servisi" olarak tanıttığını belirterek, yetkili olmayan bu kimselerin yedek parçaları pahalıya sattığını ve yüksek bakım ücreti aldığını kaydetti.
MHP Genel Başkanı Bahçeli, İdlib'deki çatışmasızlık bölgesine intikal hakkında, "Bu tutarlı politikalar devam ettiği sürece ve terörle mücadelede belli bir yılgınlığa düşmemek kaydıyla MHP, Sayın Cumhurbaşkanının yanındadır" dedi
İdlib'deki çatışmasızlık bölgesine gerçekleştirilecek intikal kapsamında Hatay'a gönderilen askeri araçlar ve komando birlikleri, Reyhanlı sınırına konuşlandırıldı
Olağanüstü hal İşlemleri İnceleme Komisyonuna yapılan başvuru sayısı 101 bin 304'e ulaştı
Türkiye, Rusya ve İran arasındaki anlaşma çerçevesinde bazı Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarının Suriye’nin İdlib iline intikalinde hazırlıklar tamamlanmak üzere
Trakya'yı etkisi altına alması beklenen sağanak Edirne'de başladı, bazı vatandaşlar yağmurdan şemsiye yardımıyla korundu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İdlib'de ciddi bir harekat var ve bu devam edecek. Şu anda Özgür Suriye Ordusu yürütüyor, henüz askerimiz orada değil." dedi.
Konya'da Özel Harekat polislerinin de katılımıyla FETÖ'nün "gaybubet" evlerine düzenlenen operasyonda, çoğu üniversite öğrencisi 50 şüpheli gözaltına alındı
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Ahmet Hamdi Akseki Camisi'nde imam hatip lisesi ve Kur'an kursu öğrencileriyle bir araya geldi.
Denizli'de Merkezefendi Belediyesinin meclis toplantısı, Laodikya Antik Kenti'nde gerçekleştirildi
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, FETÖ'nün şifreli mesajlaşma programı "ByLock" kullanıcısı olduğu belirlenen ve hakimliğe sevk edilen 20 askerden 14'ü tutuklandı